Khởi tố vụ án xâm phạm bản quyền âm nhạc trên YouTube

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, sở hữu kênh YouTube “Phương Diễm Huyền” có hàng trăm ngàn người theo dõi, đăng tải hàng ngàn video nhạc Bolero, trữ tình. Trong thời gian dài, Hiền sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube mà không xin phép, không trả tiền bản quyền. Trong số này có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Cơ quan công an xác định hành vi trên gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, giúp Hiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hiền theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Thành Hiệp, Công an TPHCM xác định Hiệp là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, đơn vị quản lý, vận hành kênh YouTube “liveshowunicorn2988”. Kênh này đăng tải gần 1.000 video, thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Từ năm 2021 đến 2026, Hiệp bị xác định đã sử dụng, đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên YouTube mà không xin phép, không trả tiền bản quyền; trong đó có hơn 200 video vi phạm.

Hành vi này gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả và giúp Hiệp thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội. Hiệp cũng bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.