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CEO của VNG nhận lương gần 1,3 tỷ đồng/tháng, vẫn chỉ bằng hơn một nửa CEO Masan

| | Doanh nghiệp

CEO của VNG nhận lương gần 1,3 tỷ đồng/tháng, vẫn chỉ bằng hơn một nửa CEO Masan

Ông Kelly Yin Hon Wong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNG từ ngày 20/5/2025. Trước đó, VNG đã khuyết vị trí tổng giám đốc khi ông Lê Hồng Minh, người sáng lập công ty, từ nhiệm vào cuối tháng 11/2024.

Trên thị trường, có 2 CEO trẻ nổi tiếng được trả mức lương trên 1 tỷ đồng/tháng. Đó là ông Danny Le - CEO của Masan Group (MSN) và ông Kelly Yin Hon Wong - CEO của VNG (VNZ).

Theo thông tin trong báo cáo kiểm toán năm 2025, tiền lương trung bình của Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn VNG (mã CK: VNZ) hơn 1,28 tỷ đồng/tháng, gấp 2,17 lần lương Tổng giám đốc năm 2024. Và lương trung bình của các Phó Tổng Giám đốc điều hành hơn 504 triệu đồng/tháng trong năm vừa rồi.

﻿Ông Kelly Yin Hon Wong được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNG từ ngày 20/5/2025. Trước đó, VNG đã khuyết vị trí tổng giám đốc khi ông Lê Hồng Minh, người sáng lập công ty, từ nhiệm vào cuối tháng 11/2024.

Trước khi ông Minh từ nhiệm, công ty đã bổ nhiệm ông Kelly Wong (quốc tịch Canada) làm quyền tổng giám đốc. Ông từng là Phó tổng giám đốc VNG, đồng thời giữ chức Tổng giám đốc VNGGames.

Ông Kelly Wong có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều mảng kinh doanh khác nhau tại Việt Nam, từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch điều hành Red Wok Investment (RWI), Giám đốc điều hành khối tư vấn doanh nghiệp của Công ty chứng khoán TP HCM (HSC).

Một Tổng giám đốc khác cũng được trả mức lương rất cao là Tổng giám đốc Danny Le của Masan Group (MSN). Theo báo cáo kiểm toán năm 2025 của Masan, tiền lương, thưởng và các phúc lợi khác của Tổng giám đốc Danny Le năm 2025 là 24,88 tỷ đồng, trung bình khoảng 2,07 tỷ đồng/tháng.

Hiện nay, ông Danny Le đang sở hữu gần 8 triệu cổ phiếu MSN, tương đương với tỷ lệ sở hữu gần 0,55% vốn điều lệ.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

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