Công ty sở hữu sữa TH true Milk muốn bán 30% cổ phần thu về 1 tỷ USD?

Cụ thể, theo nguồn tin củaDealStreetAsia, doanh nghiệp này đang tìm cách bán khoảng 30% cổ phần để thu về số tiền lên tới 1 tỷ USD.

TH Group được cho là đã tiếp cận các quỹ đầu tư tư nhân sừng sỏ trên thế giới bao gồm KKR, Warburg Pincus và CVC Capital Partners. Hãng kiểm toán và tư vấn EY cũng đã được chọn làm đơn vị tư vấn cho TH Group trong thương vụ bán cổ phần thiểu số này.

Quá trình tìm kiếm nhà đầu tư đã được khởi động từ vài tháng trước nhưng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu. Cả KKR và EY đều từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Warburg Pincus, CVC Capital Partners và TH Group hiện chưa phản hồi.

Thực tế, thông tin về việc tìm kiếm đối tác ngoại đã từng được "nữ tướng" của TH Group hé lộ.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 của Bac A Bank (nơi bà Thái Hương đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc), vị sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược TH Group từng chia sẻ với các cổ đông rằng tập đoàn đã bắt tay với các đơn vị tư vấn và tiến hành thăm dò sự quan tâm từ các quỹ đầu tư toàn cầu, dù thời điểm đó bà không đi sâu vào chi tiết.

Hệ sinh thái tỷ đô của bà Thái Hương làm ăn ra sao?

Thành lập vào năm 2009 với thương hiệu cốt lõi ban đầu là sữa tươi TH true MILK, TH Group dưới sự chèo lái của bà Thái Hương đã nhanh chóng bứt phá để trở thành một thế lực lớn trên thị trường. Không dừng lại ở ngành sữa, tập đoàn này sau đó đã mở rộng thần tốc sang lĩnh vực chế biến thực phẩm, y tế - dược phẩm (thương hiệu Trust Pharma) và giáo dục (hệ thống TH School).

Hiện tại, TH Group đang vận hành hệ thống trang trại quy mô lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn tại Nga. Mới đây nhất, doanh nghiệp này vừa tiến hành khởi công một tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm có tổng vốn đầu tư lên tới 230 triệu USD tại miền Nam.

Bên cạnh việc phân phối qua các kênh trung gian, TH Group cũng tự xây dựng chuỗi cửa hàng TH true mart để trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tương quan định giá với Vinamilk

Nếu TH Group chốt thành công thương vụ trị giá 1 tỷ USD cho 30% cổ phần như kỳ vọng, mức định giá giả định của doanh nghiệp này sẽ đạt khoảng 3,3 tỷ USD.

Con số này sẽ trở thành một mốc tham chiếu đáng chú ý khi đặt lên bàn cân với Vinamilk – "anh cả" ngành sữa Việt Nam đang niêm yết trên sàn HOSE với giá trị vốn hóa thị trường hiện dao động quanh mức 4,6 tỷ USD. Dù Vinamilk với bề dày lịch sử 50 năm vẫn vững vàng ở ngôi vị nhà sản xuất sữa lớn nhất cả nước, song mức định giá kỳ vọng của TH Group cho thấy tham vọng bám đuổi quyết liệt của thương hiệu sữa sinh sau đẻ muộn này.

Thị trường sữa Việt Nam thời gian qua cũng chứng kiến nhiều dòng vốn ngoại chuyển dịch sôi động. Bên cạnh TH Group và Vinamilk, thị trường còn có sự góp mặt của các tên tuổi lớn khác như Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) – doanh nghiệp đang được hậu thuẫn bởi quỹ Growtheum Capital Partners, cùng với Nutifood và VitaDairy.

Đáng chú ý, nguồn tin của DealStreetAsia cho biết quỹ Growtheum hiện cũng đang tìm kiếm phương án rút vốn khỏi IDP. Trong khi đó, một cái tên khác là VitaDairy vào năm 2023 cũng từng lên kế hoạch bán cổ phần thiểu số để huy động ít nhất 100 triệu USD (với EY làm đơn vị tư vấn cho bên bán), tuy nhiên đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa tìm được bên mua phù hợp.