Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty sở hữu sữa TH true Milk muốn bán 30% cổ phần thu về 1 tỷ USD?

| | Doanh nghiệp

Theo nguồn tin từ DealStreetAsia, tập đoàn sữa và thực phẩm TH Group đang có kế hoạch huy động vốn từ các tổ chức đầu tư quốc tế thông qua một vòng gọi vốn quy mô lớn.

Cụ thể, theo nguồn tin củaDealStreetAsia, doanh nghiệp này đang tìm cách bán khoảng 30% cổ phần để thu về số tiền lên tới 1 tỷ USD.

TH Group được cho là đã tiếp cận các quỹ đầu tư tư nhân sừng sỏ trên thế giới bao gồm KKR, Warburg Pincus và CVC Capital Partners. Hãng kiểm toán và tư vấn EY cũng đã được chọn làm đơn vị tư vấn cho TH Group trong thương vụ bán cổ phần thiểu số này.

Quá trình tìm kiếm nhà đầu tư đã được khởi động từ vài tháng trước nhưng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu. Cả KKR và EY đều từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Warburg Pincus, CVC Capital Partners và TH Group hiện chưa phản hồi.

Thực tế, thông tin về việc tìm kiếm đối tác ngoại đã từng được "nữ tướng" của TH Group hé lộ.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 của Bac A Bank (nơi bà Thái Hương đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc), vị sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược TH Group từng chia sẻ với các cổ đông rằng tập đoàn đã bắt tay với các đơn vị tư vấn và tiến hành thăm dò sự quan tâm từ các quỹ đầu tư toàn cầu, dù thời điểm đó bà không đi sâu vào chi tiết.

Hệ sinh thái tỷ đô của bà Thái Hương làm ăn ra sao?

Thành lập vào năm 2009 với thương hiệu cốt lõi ban đầu là sữa tươi TH true MILK, TH Group dưới sự chèo lái của bà Thái Hương đã nhanh chóng bứt phá để trở thành một thế lực lớn trên thị trường. Không dừng lại ở ngành sữa, tập đoàn này sau đó đã mở rộng thần tốc sang lĩnh vực chế biến thực phẩm, y tế - dược phẩm (thương hiệu Trust Pharma) và giáo dục (hệ thống TH School).

Hiện tại, TH Group đang vận hành hệ thống trang trại quy mô lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn tại Nga. Mới đây nhất, doanh nghiệp này vừa tiến hành khởi công một tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm có tổng vốn đầu tư lên tới 230 triệu USD tại miền Nam.

Bên cạnh việc phân phối qua các kênh trung gian, TH Group cũng tự xây dựng chuỗi cửa hàng TH true mart để trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tương quan định giá với Vinamilk

Nếu TH Group chốt thành công thương vụ trị giá 1 tỷ USD cho 30% cổ phần như kỳ vọng, mức định giá giả định của doanh nghiệp này sẽ đạt khoảng 3,3 tỷ USD.

Con số này sẽ trở thành một mốc tham chiếu đáng chú ý khi đặt lên bàn cân với Vinamilk – "anh cả" ngành sữa Việt Nam đang niêm yết trên sàn HOSE với giá trị vốn hóa thị trường hiện dao động quanh mức 4,6 tỷ USD. Dù Vinamilk với bề dày lịch sử 50 năm vẫn vững vàng ở ngôi vị nhà sản xuất sữa lớn nhất cả nước, song mức định giá kỳ vọng của TH Group cho thấy tham vọng bám đuổi quyết liệt của thương hiệu sữa sinh sau đẻ muộn này.

Thị trường sữa Việt Nam thời gian qua cũng chứng kiến nhiều dòng vốn ngoại chuyển dịch sôi động. Bên cạnh TH Group và Vinamilk, thị trường còn có sự góp mặt của các tên tuổi lớn khác như Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) – doanh nghiệp đang được hậu thuẫn bởi quỹ Growtheum Capital Partners, cùng với Nutifood và VitaDairy.

Đáng chú ý, nguồn tin của DealStreetAsia cho biết quỹ Growtheum hiện cũng đang tìm kiếm phương án rút vốn khỏi IDP. Trong khi đó, một cái tên khác là VitaDairy vào năm 2023 cũng từng lên kế hoạch bán cổ phần thiểu số để huy động ít nhất 100 triệu USD (với EY làm đơn vị tư vấn cho bên bán), tuy nhiên đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa tìm được bên mua phù hợp.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes: Chuyển động tại siêu dự án 59.000 tỷ quy mô lớn bậc nhất khu vực Tây Bắc TP.HCM

Vinhomes: Chuyển động tại siêu dự án 59.000 tỷ quy mô lớn bậc nhất khu vực Tây Bắc TP.HCM Nổi bật

AEON từng nhiều lần xin lỗi khách hàng, điều gì khiến ông lớn Nhật Bản được người Việt yêu mến suốt hơn 10 năm?

AEON từng nhiều lần xin lỗi khách hàng, điều gì khiến ông lớn Nhật Bản được người Việt yêu mến suốt hơn 10 năm? Nổi bật

Đón siêu cao tốc 51.000 tỷ, vùng biển cách TP.HCM 150 km trở thành “Tổ Đại bàng” hút dòng vốn tỷ đô

Đón siêu cao tốc 51.000 tỷ, vùng biển cách TP.HCM 150 km trở thành “Tổ Đại bàng” hút dòng vốn tỷ đô

00:04 , 09/06/2026
Con trai, con gái của những tỷ phú, doanh nhân giàu bậc nhất Việt Nam học trường nào?

Con trai, con gái của những tỷ phú, doanh nhân giàu bậc nhất Việt Nam học trường nào?

00:02 , 09/06/2026
Một công ty yêu cầu thu hồi gần 12 triệu cổ phần của doanh nghiệp sở hữu dự án đất vàng mặt đường Phạm Hùng

Một công ty yêu cầu thu hồi gần 12 triệu cổ phần của doanh nghiệp sở hữu dự án đất vàng mặt đường Phạm Hùng

00:02 , 09/06/2026
Vingroup được tăng sở hữu tại GSM, VinEnergo: “Ông Phạm Nhật Vượng không nhận được đồng nào từ giao dịch này”

Vingroup được tăng sở hữu tại GSM, VinEnergo: “Ông Phạm Nhật Vượng không nhận được đồng nào từ giao dịch này”

23:27 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên