Bách Hóa Xanh và WinCommerce: So kè hiệu quả vận hành và bài toán lợi nhuận của 2 "ông lớn" ngành bán lẻ

Bản tin mới nhất từ Q&Me Vietnam Market Research so sánh WinCommerce và Bách Hóa Xanh chỉ ra rằng khoảng cách giữa hai chuỗi không nằm ở số lượng điểm bán, mà ở hiệu quả khai thác từng cửa hàng, trong đó hàng tươi nổi lên như yếu tố quyết định doanh thu.

Ở loại hình siêu thị mini, hai chuỗi dẫn dắt cuộc mở rộng là Bách Hóa Xanh và WinCommerce. Cộng lại, hai chuỗi hiện vận hành hơn 8.200 cửa hàng trên toàn quốc.

Doanh thu mỗi cửa hàng trong ngày: Bách Hóa Xanh vượt khá xa WinCommerce

Dữ liệu từ Q&Me chỉ ra, Bách Hóa Xanh "đi" từ 1.770 cửa hàng cuối 2024 lên 3.191 cửa hàng giữa 2026. WinCommerce từ 3.828 lên hơn 5.000. Về doanh thu, Bách Hóa Xanh chốt năm 2025 ở 46.900 tỷ đồng, WinCommerce ở 39.000 tỷ đồng; bước vào 2026, cả hai đều tăng tốc lên khoảng +30% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 6%/năm của thị trường thực phẩm nói chung.

Cả hai chuỗi đều không có ý định giảm nhịp. Bách Hóa Xanh đặt kế hoạch mở khoảng 1.000 cửa hàng mới và tăng doanh thu trên 20% trong 2026; WinCommerce nhắm tới mục tiêu 1.000 - 1.500 cửa hàng mở mới thuần và tăng doanh thu 15 - 21%.

Không chỉ khác biệt về quy mô mạng lưới, Bách Hóa Xanh và WinCommerce còn có khoảng cách đáng kể về hiệu quả khai thác từng điểm bán. Đây cũng là yếu tố giúp Bách Hóa Xanh tạo ra doanh thu cao hơn dù sở hữu số lượng cửa hàng ít hơn.

Trong quý II/2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 15.200 tỷ đồng, cao hơn mức 11.595 tỷ đồng (ước tính) của WinCommerce, dù vận hành ít hơn 1.985 cửa hàng. Bình quân, mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh mang về 55,4 triệu đồng/ngày (khoảng 2.090 USD), trong khi con số của WinCommerce là 25,5 triệu đồng/ngày (khoảng 960 USD).

Nếu so sánh giữa các mô hình có đặc điểm tương đồng, khoảng cách còn rõ nét hơn. Chỉ tiêu "WinCommerce Total" bao gồm ba loại hình bán lẻ với quy mô khác nhau, trong đó 130 siêu thị WinMart đạt doanh thu bình quân khoảng 258 triệu đồng/ngày/cửa hàng, qua đó kéo mức trung bình của toàn hệ thống lên cao.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh và WinMart+ đều là mô hình siêu thị mini khu dân cư, tập trung vào hàng tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày của người tiêu dùng.

Theo đó, trong quý I/2026, doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt 53,9 triệu đồng/ngày (khoảng 2.035 USD), cao gấp 3,1 lần mức 17,7 triệu đồng/ngày (khoảng 666 USD) của WinMart+, thay vì gấp 2,2 lần nếu so sánh trên quy mô toàn hệ thống WinCommerce. Quy đổi theo tháng, mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt doanh thu khoảng 1,6 tỷ đồng, trong khi WinMart+ đạt khoảng 530 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiệu suất bình quân của Bách Hóa Xanh cũng đang giảm so với giai đoạn trước, từ 64,8 triệu đồng/ngày trong quý I/2025 xuống còn 53,9 triệu đồng/ngày trong quý I/2026. Theo MWG, nguyên nhân chủ yếu là chuỗi đã mở thêm 632 cửa hàng chỉ trong nửa đầu năm 2026 và các cửa hàng mới cần thời gian để đạt công suất ổn định. Đối với nhóm cửa hàng trưởng thành, mở trước tháng 9/2024, doanh thu bình quân vẫn đạt khoảng 2,1 tỷ đồng/tháng, tương đương khoảng 70 triệu đồng/ngày (2.640 USD).

Dữ liệu so sánh giữa Bách Hóa Xanh và WinCommerce. Ảnh: Q&Me.

Doanh thu đó đến từ đâu?

Q&Me cho biết, theo đúng cách MWG diễn đạt, Bách Hóa Xanh được định vị là chuỗi "Neighborhood Minimarket – Value for Money" tức siêu thị mini khu dân cư, chất lượng tốt trong tầm giá.

Theo Q&Me, trong định hướng kinh doanh năm 2026, Bách Hóa Xanh tiếp tục ưu tiên nhóm hàng tươi, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm đối với ngành hàng này. Bên cạnh đó, chuỗi tập trung phát triển danh mục hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) với mức giá cạnh tranh. Trong nửa đầu năm 2026, cả hai nhóm hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

"Đây là cách nhắm trực diện vào lượt đi chợ. Hàng tươi là lý do một gia đình Việt ra chợ mỗi ngày thay vì mỗi tuần một lần và đó là nhóm hàng kênh truyền thống vẫn nắm. Điều một chuỗi có thể đưa ra mà một sạp chợ khó theo là truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm ổn định cũng là lý do những chương trình như "Green Tick" của Bách Hóa Xanh và các quy định mới về hàng giả cùng chỉ về một hướng. Và cửa hàng nào giành được lượt đi chợ đó thì không chỉ bán được rau: mì gói, nước mắm và dầu gội cùng nằm trong một giỏ. Hàng tươi hút khách, FMCG mang lại lợi nhuận", Q&Me nhận định.

Theo Q&Me, dữ liệu của WinCommerce cũng cho thấy sự khác biệt về doanh thu giữa các mô hình bán lẻ có mối liên hệ với tỷ trọng hàng tươi trong cơ cấu kinh doanh.

Cụ thể, mô hình WIN đạt doanh thu bình quân 26,4 triệu đồng/ngày/cửa hàng (khoảng 997 USD). Theo định vị của Masan, đây là mô hình "một điểm đến cho mọi nhu cầu mua sắm", trong đó hàng tươi chất lượng cao chiếm 32,1% doanh thu.

Đối với WinMart+ Urban, doanh thu bình quân đạt 18,7 triệu đồng/ngày/cửa hàng (khoảng 705 USD). Mô hình này hướng đến nhu cầu đi chợ hằng ngày với mức giá hợp lý.

Trong khi đó, WinMart+ Rural ghi nhận doanh thu bình quân 16,8 triệu đồng/ngày/cửa hàng (khoảng 633 USD). Theo mô tả của Masan, mô hình này có danh mục hàng tươi hạn chế hơn, trong khi nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) chiếm 63,3% cơ cấu doanh thu.

Q&Me nhận định, dữ liệu cho thấy tỷ trọng hàng tươi càng cao thì doanh thu bình quân mỗi cửa hàng càng lớn, ngay trong cùng một hệ thống bán lẻ. Trong bốn mô hình được so sánh, Bách Hóa Xanh là chuỗi đặt hàng tươi ở vị trí trung tâm nhất và cũng ghi nhận doanh thu bình quân mỗi cửa hàng cao hơn khoảng 3 lần so với WinMart+. Chuỗi này đặt mục tiêu đạt doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2030. Bên cạnh kênh bán lẻ truyền thống, kênh online cũng đang đóng góp ngày càng lớn với doanh thu 2.300 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng hơn 7 triệu đơn hàng, tăng khoảng 150% so với cùng kỳ.

Theo Q&Me Vietnam Market Research, diễn biến trong nửa cuối năm 2026 sẽ là yếu tố đáng chú ý. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của Bách Hóa Xanh được kỳ vọng có dư địa cải thiện khi các cửa hàng mở mới trong năm 2026 bước vào giai đoạn vận hành ổn định, trong khi WinMart+ cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng cải thiện hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, khoảng cách doanh thu bình quân giữa hai chuỗi ở mức 3,1 lần hiện nay được xem là chỉ số cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.