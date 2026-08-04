Xếp dỡ Hải An đón cổ đông lớn mới

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa báo cáo việc thay đổi sở hữu tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã: HAH, sàn HoSE).

Cụ thể, VietinBank Capital đã mua thêm 10,36 triệu cổ phiếu HAH trong phiên 30/7 qua đó nâng sở hữu từ 7,63 triệu cổ phiếu lên mức 18 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,05% lên 9,56% vốn HAH. Như vậy, tổ chức này trở thành cổ đông lớn tại Xếp dỡ Hải An.

Ảnh: HAH

Ngày 28/7 vừa qua, Xếp dỡ Hải An đã hoàn tất phân phối 3,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) cho 624 cán bộ nhân viên. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2026, sau khi VSDC chấp thuận đăng ký bổ sung cổ phiếu.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Xếp dỡ Hải An đã thu về 35 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An tăng từ hơn 1.883,4 tỷ đồng lên mức hơn 1.918,4 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh trong quý II/2026, HAH ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 1.533,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 635,6 tỷ đồng, tăng 12,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 10,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 24,4% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính giảm 2,8%, xuống còn gần 37,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 32 tỷ đồng lên 37,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Xếp dỡ Hải An báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 466,7 tỷ đồng, tăng 12,6% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 2.798,5 tỷ đồng, tăng 14,5% và lợi nhuận sau thuế hơn 817,6 tỷ đồng, tăng 18,8% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Xếp dỡ Hải An lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 65,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.