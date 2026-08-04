Hoạt hình Việt Wolfoo thua kiện Peppa Pig: Công ty đứng sau quy mô ra sao?

Wolfoo đang được chú ý sau khi Tòa án cấp cao Anh và xứ Wales đưa ra phán quyết bất lợi trong vụ kiện bản quyền với chủ sở hữu Peppa Pig.

Tòa xác định nhiều video Wolfoo đã sử dụng trái phép các bản ghi âm trong Peppa Pig. Sau phán quyết, các video vi phạm được yêu cầu gỡ khỏi nền tảng trực tuyến.

Ghi nhận trên YouTube vào khoảng 15h ngày 4/8 cho thấy các kênh Wolfoo vẫn tồn tại nhưng số video công khai đã giảm mạnh. Wolfoo Channel có 13,1 triệu người đăng ký và còn 8 video.

Wolfoo Family có 12,6 triệu người đăng ký, còn 9 video; trong khi Wolfoo Tiếng Việt có 4,84 triệu người đăng ký và còn 22 video.

Hai kênh tiếng Anh kể trên đều vượt mốc 10 triệu người đăng ký, tương ứng quy mô nút Kim cương YouTube. Theo hồ sơ giới thiệu của SConnect, hệ thống Wolfoo có 3 nút Kim cương cùng hơn 100 nút Vàng và Bạc.

Từ công ty nội dung số đến hệ sinh thái hoạt hình

Đứng sau Wolfoo là SConnect, doanh nghiệp do ông Tạ Mạnh Hoàng sáng lập, được thành lập ngày 17/9/2014. Giai đoạn đầu, công ty tập trung biên tập, sản xuất và phát hành nội dung trên YouTube.

Đến năm 2016, hệ thống kênh của SConnect được doanh nghiệp giới thiệu đạt khoảng 100 triệu lượt xem mỗi tháng. Công ty sau đó mở rộng sang hoạt hình 2D và stop-motion, phát triển các series như Luka, Tiny và Max’s Puppy Dog.

Trong đó, Luka từng đạt hơn 2,5 tỷ lượt xem trên YouTube , còn Max’s Puppy Dog được giới thiệu đạt khoảng 800 triệu lượt xem mỗi tháng.

Năm 2018, SConnect ra mắt Wolfoo. Nhân vật này sau đó trở thành thương hiệu nổi bật nhất trong hệ sinh thái của công ty.

Nguồn: SConnect

Sau khoảng 10 năm hoạt động, SConnect cho biết sở hữu bản quyền 18 bộ nhân vật hoạt hình và kho hơn 50.000 sản phẩm, gồm phim, trò chơi và âm nhạc thiếu nhi. Nội dung được chuyển ngữ sang hơn 30 ngôn ngữ. Trên trang chủ, doanh nghiệp giới thiệu hệ sinh thái đạt 4,25 tỷ lượt truy cập mỗi tháng cùng 185 triệu lượt đăng ký và theo dõi trên YouTube, Facebook.

Riêng hệ thống sáng tạo nội dung số có hơn 200 kênh, hơn 25 tựa phim và trên 180 triệu lượt đăng ký kênh.

Wolfoo được khai thác vượt ra ngoài YouTube﻿

Theo số liệu SConnect công bố, Wolfoo đã có hơn 5.000 tập phim, được chuyển ngữ sang hơn 20 ngôn ngữ và phát hành trên hơn 40 nền tảng. Hệ thống kênh liên quan đến nhân vật này có hơn 50 triệu người theo dõi và đạt khoảng 3,6 tỷ giờ xem trên YouTube.

Từ nội dung trực tuyến, SConnect mở rộng Wolfoo sang phim chiếu rạp, trò chơi, âm nhạc, biểu diễn nhân vật, khu vui chơi và sản phẩm tiêu dùng.

Ở mảng game, doanh nghiệp cho biết 55 tựa trò chơi từng nhận huy hiệu “Giáo viên đã phê duyệt” trên Google Play. Các trò chơi thuộc hệ thống Wolfoo được giới thiệu đạt khoảng 3,5 triệu lượt tải mỗi tháng.

SConnect cũng khai thác hình ảnh Wolfoo thông qua hoạt động cấp quyền. Theo profile công ty, hơn 5 triệu sản phẩm cấp quyền đã được bán trong một năm, với hơn 100 mã sản phẩm và khoảng 250.000 điểm bán.

Năm 2023, doanh nghiệp đưa phim Wolfoo ra rạp và mở rộng hệ thống khu vui chơi Wolfoo World lên 7 cơ sở, tổng diện tích hơn 2.000 m².

Ngoài Wolfoo, SConnect còn phát triển các bộ nhân vật như Luka, Bearee, Tiny, Max’s Puppy Dog và Trạng Quỳnh thời Nhí Nhố.

Hệ sinh thái hiện trải rộng từ sáng tạo và quản trị nhân vật, sản xuất phim hoạt hình 2D–3D, nội dung số và âm nhạc đến quản lý kênh, cấp quyền thương mại và đào tạo nhân lực hoạt hình, game.

Với hàng trăm kênh, hàng chục nghìn sản phẩm và nhiều mảng kinh doanh xoay quanh các nhân vật hoạt hình, SConnect đã phát triển vượt ra ngoài mô hình một studio làm video YouTube. Trong đó, Wolfoo vẫn là tài sản nổi bật nhất xét theo số tập phim, lượng người theo dõi và phạm vi khai thác thương mại.