Top DN lỗ lớn nhất quý 2: Ba cái tên đầu bảng âm gần 1.000 tỷ đồng, 1 công ty có doanh thu tăng gần 8 lần vẫn lỗ hơn trăm tỷ

Theo dữ liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 2/2026, Vietnam Airlines, PNJ và Gỗ Trường Thành là ba doanh nghiệp lỗ trước thuế lớn nhất, với tổng số lỗ khoảng 978 tỷ đồng .

Vietnam Airlines (mã HVN) đứng đầu với khoản lỗ trước thuế khoảng 441 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 3.058 tỷ đồng. Doanh thu của hãng vẫn tăng 37%, đạt 38.303 tỷ đồng .

Theo giải trình của Vietnam Airlines, giá nhiên liệu tăng mạnh khiến tổng chi phí tăng nhanh hơn doanh thu và các khoản thu nhập khác. Dù vậy, nhờ kết quả tích cực trong quý đầu năm, hãng vẫn lãi trước thuế khoảng 4.183 tỷ đồng sau 6 tháng.

Xếp thứ hai là PNJ, lỗ trước thuế 327 tỷ đồng , trái ngược mức lãi khoảng 547 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu tăng 12%, đạt 8.484 tỷ đồng .

Kết quả đảo chiều chủ yếu do PNJ trích lập dự phòng liên quan sự kiện mua lại kim cương lên tới 865,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp vẫn lãi trước thuế khoảng 1.538 tỷ đồng .

Đứng thứ ba là Gỗ Trường Thành (mã TTF), lỗ trước thuế khoảng 210 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ vẫn có lãi. Doanh thu tăng 32%, đạt 312 tỷ đồng , nhưng giá vốn vượt doanh thu khiến lợi nhuận gộp chuyển sang âm. Chi phí quản lý cũng tăng mạnh sau khi công ty trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi lâu năm.

CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã PAP) đứng thứ tư với khoản lỗ trước thuế hơn 110 tỷ đồng , thu hẹp 12% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý II tăng gần 8 lần , lên khoảng 153 tỷ đồng, nhờ sản lượng dịch vụ và khai thác cảng tăng. Tuy nhiên, tổng chi phí vẫn cao hơn tổng doanh thu, khiến doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ.

Đứng sau PAP là CTCP Tập đoàn Đua Fat (mã DFF), lỗ trước thuế gần 105 tỷ đồng . Doanh thu tăng 57%, đạt khoảng 69 tỷ đồng, song khoản lỗ khác gần 90 tỷ đồng đã kéo kết quả kinh doanh xuống sâu. So với cùng kỳ, mức lỗ của DFF đã giảm gần một nửa.

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam – CTCP, hay Vinaincon (mã VVN), lỗ trước thuế khoảng 84 tỷ đồng . Doanh thu đạt 1.089 tỷ đồng , tăng hơn 2%.

Theo giải trình, mức lỗ tăng so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận khác suy giảm. Quý II năm trước, Vinaincon có khoản hoàn nhập hàng hóa thừa khi kiểm kê và thu nhập cho thuê tài sản cao hơn kỳ này.

PVOIL (mã OIL) ghi nhận doanh thu lớn nhất nhóm, đạt hơn 90.000 tỷ đồng , tăng 126%, nhưng vẫn lỗ trước thuế khoảng 71 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết giá dầu thế giới tăng mạnh khiến giá nhập khẩu và giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu. Chi phí tài chính cũng đi lên do lãi suất và chi phí vay tăng.

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã DDG) lỗ trước thuế gần 61 tỷ đồng , cải thiện so với khoản lỗ hơn 112 tỷ đồng cùng kỳ. Quý này doanh nghiệp không phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Theo giải trình, hoạt động thương mại suy giảm, một số hệ thống cung cấp hơi nhiệt giảm sản lượng và việc nâng cấp trạm cân làm gián đoạn vận chuyển. Chi phí lãi vay cùng khoản trích lập phải thu quá hạn cũng gây áp lực lên kết quả kinh doanh.

PV GAS D (mã PGD) lỗ trước thuế khoảng 57 tỷ đồng , dù doanh thu tăng 30%, đạt 3.859 tỷ đồng . Công ty cho biết giá dầu tăng mạnh trong khi chính sách giá đầu vào chưa được điều chỉnh kịp thời, khiến giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu và biên lợi nhuận gộp giảm sâu.

Khép lại top 10 là Đất Xanh Services (mã DXS), với khoản lỗ trước thuế khoảng 42 tỷ đồng . Doanh thu quý II giảm 35%, còn 627 tỷ đồng.