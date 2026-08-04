Khi các 'ông lớn' bắt đầu tuyển dụng trở lại: Thế Giới Di Động, Vinhomes dẫn đầu nhóm 13 DN tuyển thêm 11.500 lao động, 4 ngân hàng tăng 2.500 người

Nửa đầu năm 2026, trong khi nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động để giảm chi phí, không ít doanh nghiệp lại tăng nhân sự nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng kinh doanh. Thống kê từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp cho thấy 13 doanh nghiệp có mức tăng nhân sự lớn nhất đã bổ sung tổng cộng gần 11.500 lao động chỉ trong 6 tháng đầu năm.



Xét theo nhóm ngành, ngân hàng là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất với 4 đại diện gồm VPBank (VPB), HDBank (HDB), Techcombank (TCB) và KienlongBank (KLB).

Bán lẻ gồm Thế Giới Di Động (MWG) và FPT Retail (FRT). Ngành công nghệ có FPT và FPT Telecom (FOX), trong khi bất động sản, xây dựng, dệt may và dịch vụ dầu khí mỗi ngành có một doanh nghiệp góp mặt.

Đứng đầu bảng xếp hạng là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) khi tăng thêm 2.612 nhân sự, nâng quy mô lao động từ 64.727 người cuối năm 2025 lên 67.339 người vào cuối tháng 6/2026. Tính theo tỷ lệ, số lượng lao động của doanh nghiệp bán lẻ này tăng khoảng 4% sau nửa năm. Đây cũng là doanh nghiệp có quy mô lao động lớn nhất trong nhóm dữ liệu, với hơn 67.000 nhân viên, bỏ xa các doanh nghiệp còn lại.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Thế Giới Di Động đạt 48.751 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với quý 2/2025. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 3.355 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 1.658 tỷ đồng của quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, MWG đạt doanh thu thuần 95.213 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 6.112 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.

Công ty con của Thế giới di động là Điện Máy Xanh (DMX) đã tăng thêm hơn 800 người, ghi nhận gần 33.000 nhân sự tại thời điểm cuối quý.﻿

Xếp sau MWG về số lượng tăng nhân sự là Vinhomes với mức tăng 1.497 lao động, tiếp đến là Đầu tư và Thương mại TNG (+1.030 người), FPT (+1.009 người), VPBank (+845 người) và Điện Máy Xanh (+812 người).

Nếu xét theo tốc độ tăng trưởng nhân sự, doanh nghiệp dẫn đầu là CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng (TOS). Công ty đã tăng số lao động từ 1.333 người lên 1.831 người, tương ứng tăng 498 nhân sự, khoảng 37,4% chỉ sau 6 tháng.

BCTC quý II/2026 của Dịch vụ Biển Tân Cảng cho thấy doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 238,4 tỷ đồng, tăng 6,9%.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.609 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 464 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2025 tăng lần lượt tăng 19% và 6,1%.



Đáng chú ý, Coteccons (CTD) cũng ghi nhận tốc độ tăng nhân sự đáng kể khi bổ sung 563 lao động, nâng tổng số nhân viên từ 3.517 lên 4.080 người, tương ứng tăng khoảng 16%. Trong khi đó, BlueMarQ (DXG) tăng 672 lao động, tương đương 16,2%, phản ánh sự sôi động trở lại của hoạt động triển khai dự án.



Ở khối ngân hàng, cả VPBank, HDBank, Techcombank và KienlongBank đều góp mặt trong bảng xếp hạng. Tổng cộng, 4 ngân hàng trong danh sách đã tuyển thêm hơn 2.500 lao động trong nửa đầu năm.



Nhìn chung, bảng xếp hạng cho thấy bán lẻ và ngân hàng là hai nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trong nửa đầu năm 2026. Trong khi các doanh nghiệp quy mô lớn như MWG hay Vinhomes đóng góp phần lớn số lượng nhân sự mới nhờ quy mô hoạt động, một số doanh nghiệp nhỏ hơn như TOS hay Coteccons lại nổi bật về tốc độ tăng trưởng lao động, phản ánh chu kỳ mở rộng kinh doanh và kỳ vọng tăng trưởng trong giai đoạn tới.