VPS: 03 năm liên tiếp dẫn đầu các công ty nộp ngân sách Nhà nước ngành chứng khoán

3 năm liên tiếp dẫn đầu nộp ngân sách Nhà nước ngành chứng khoán

Sự phát triển của thị trường chứng khoán không chỉ được phản ánh qua quy mô vốn hóa, thanh khoản hay số lượng nhà đầu tư, mà còn thể hiện ở những đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế. Một trong những thước đo rõ nét là nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước – nơi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ đầu tư công, an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Theo Bảng vinh danh PRIVATE 100 và VNTAX 200, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã nộp 2.848 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước năm 2025, cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp đứng đầu bảng xếp hạng về số thực nộp ngân sách, đồng thời thiết lập mức đóng góp cao nhất từ trước đến nay của một công ty chứng khoán.

Con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của VPS mà còn cho thấy sự lớn mạnh của ngành chứng khoán Việt Nam. Trong tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách của 15 công ty chứng khoán lớn nhất năm 2025 (khoảng 14.300 tỷ đồng ) , riêng VPS đóng góp gần 1/5. Nói cách khác, cứ 5 đồng ngân sách từ các công ty chứng khoán hàng đầu thì 1 đồng đến từ VPS.

So với năm 2024, số tiền VPS thực nộp ngân sách tăng thêm khoảng 546 tỷ đồng, tương đương gần 24%. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh hoạt động của thị trường tiếp tục mở rộng cả về quy mô giao dịch, dư nợ cho vay ký quỹ và số lượng nhà đầu tư. Nhờ đó, VPS tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể với các doanh nghiệp còn lại trong ngành.

Con số này không phản ánh lợi nhuận của VPS, nhưng lại là chỉ dấu về quy mô tệp khách hàng và cường độ giao dịch trên hệ thống. Với hàng triệu tài khoản đang được quản lý cùng vị trí dẫn đầu thị phần môi giới nhiều năm liên tiếp, VPS là một trong những đầu mối thực hiện nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế lớn nhất thị trường. Quy mô khách hàng càng lớn, giá trị giao dịch càng cao thì số thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ và nộp thay càng tăng.

Điều này phản ánh vai trò của VPS không chỉ là một doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán mà còn là cầu nối giữa cơ quan thuế với hàng triệu giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường. Nhìn rộng hơn, cơ cấu thuế của VPS cho thấy mức đóng góp ngân sách không chỉ đến từ kết quả kinh doanh, mà còn gắn chặt với quy mô hệ sinh thái khách hàng, năng lực vận hành và khả năng xử lý khối lượng giao dịch rất lớn.

Nền tảng từ quá trình mở rộng quy mô trong nhiều năm

Việc tiếp tục dẫn đầu về nộp ngân sách phản ánh sự phát triển mạnh mẽ về quy mô hoạt động của VPS trong nhiều năm qua. Đặc biệt trong mảng môi giới, VPS liên tục giữ vị trí số 1 về thị phần giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HoSE. Quy mô khách hàng lớn cùng khối lượng giao dịch vượt trội là nền tảng giúp doanh nghiệp trở thành một trong những đơn vị thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân lớn nhất thị trường.

6 tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán trải qua nhiều nhịp rung lắc do biến động từ chính sách tiền tệ toàn cầu và áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh. Tuy nhiên, VPS vẫn duy trì vị thế là một trong những công ty chứng khoán có quy mô hoạt động lớn nhất thị trường, dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là môi giới.

Không chỉ dẫn đầu môi giới, VPS cũng nằm trong nhóm các công ty chứng khoán có dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lớn nhất Việt Nam. Những năm gần đây, quy mô cho vay của công ty liên tục mở rộng cùng với xu hướng gia tăng sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư. Dư nợ margin lớn không chỉ mang lại nguồn thu từ hoạt động cho vay mà còn phản ánh năng lực tài chính, khả năng huy động vốn cũng như hệ thống quản trị rủi ro đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Bên cạnh hai mảng kinh doanh cốt lõi là môi giới và cho vay ký quỹ, VPS còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính khá toàn diện, từ ngân hàng đầu tư (tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, M&A, phát hành cổ phiếu) quản lý tài sản đến các sản phẩm đầu tư dành cho khách hàng cá nhân. Việc đa dạng hóa nguồn thu giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào một mảng kinh doanh đơn lẻ, đồng thời tạo ra cơ cấu doanh thu cân bằng hơn trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Điểm đáng chú ý là sự mở rộng về quy mô của VPS diễn ra song song với quá trình đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Với lượng tài khoản khách hàng thuộc nhóm lớn nhất thị trường và giá trị giao dịch mỗi phiên thường xuyên ở mức dẫn đầu, doanh nghiệp phải duy trì năng lực xử lý hệ thống, quản trị dữ liệu và kiểm soát rủi ro ở quy mô rất lớn. Đây cũng là yếu tố giúp VPS có thể vận hành ổn định khi thanh khoản thị trường tăng mạnh trong các giai đoạn cao điểm.

Với việc chính thức được FTSE Russell xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9, chứng khoán Việt Nam kỳ vọng sẽ đón dòng tiền lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán có thị phần lớn, nền tảng vốn mạnh và năng lực phục vụ khách hàng toàn diện như VPS được xem là nhóm hưởng lợi trực tiếp.

Khi thị trường bước sang một giai đoạn phát triển mới với quy mô giao dịch lớn hơn, cơ cấu nhà đầu tư đa dạng hơn và sự tham gia mạnh mẽ hơn của các quỹ ngoại, nhu cầu về môi giới, lưu ký, tư vấn phát hành, cho vay ký quỹ và các sản phẩm đầu tư chuyên sâu đều có dư địa tăng trưởng đáng kể.

Điều này không chỉ tạo động lực cho kết quả kinh doanh ngắn hạn mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho VPS. Với nền tảng khách hàng lớn, khả năng đầu tư mạnh cho công nghệ và chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính, VPS được đánh giá đang sở hữu nhiều lợi thế để tận dụng "con sóng" nâng hạng, củng cố vị thế dẫn đầu và tiếp tục gia tăng thị phần trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới.

Hướng đến một định chế dịch vụ tài chính toàn diện

Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu mở rộng thị phần môi giới, định hướng của VPS trong những năm gần đây là phát triển theo mô hình định chế dịch vụ tài chính tích hợp. Điều này thể hiện qua việc doanh nghiệp liên tục đầu tư vào nền tảng giao dịch số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn đầu tư, mở rộng các sản phẩm quản lý tài sản, đồng thời tăng cường năng lực ngân hàng đầu tư để phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi, nhu cầu về các dịch vụ tài chính chuyên sâu, sản phẩm đầu tư đa dạng và hệ thống giao dịch hiện đại được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với lợi thế về quy mô khách hàng, thị phần môi giới và năng lực tài chính, VPS đang có nhiều điều kiện để mở rộng hoạt động sang các mảng có giá trị gia tăng cao hơn thay vì chỉ cạnh tranh bằng môi giới truyền thống.

Ở góc độ vĩ mô, sự phát triển của những công ty chứng khoán quy mô lớn như VPS không chỉ tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn góp phần nâng cao năng lực trung gian của thị trường vốn. Khi các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước cũng gia tăng tương ứng.

Việc VPS tiếp tục dẫn đầu về số tiền nộp ngân sách trong năm 2025 vì vậy có thể xem là kết quả của quá trình mở rộng năng lực kinh doanh, đầu tư vào công nghệ và xây dựng hệ sinh thái tài chính trong nhiều năm liên tiếp, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển ngày càng chuyên nghiệp của ngành chứng khoán Việt Nam.