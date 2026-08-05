DatVietVAC mở book IPO: Thời điểm vàng đón sóng Công nghiệp văn hóa Việt Nam

Hôm nay 5/8, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức mở sổ nhận đăng ký mua cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Đồng thời, triển khai chương trình ưu đãi trị giá lên đến 25 tỷ đồng với nhiều đặc quyền dành cho nhà đầu tư, từ vé President's Lounge, SVIP tại concert đến các trải nghiệm độc quyền cùng những IP giải trí đầu bảng của doanh nghiệp.

DatVietVAC: 30 năm thay đổi xu thế, dẫn dắt và dẫn đầu làn sóng giải trí tại Việt Nam

Đứng sau nhiều chương trình giải trí ăn khách nhiều năm qua, DatVietVAC định vị là Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí độc nhất vận hành dựa trên tài sản trí tuệ (IP), có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và khai thác thương mại bền vững.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, cho biết, quy mô thị trường truyền thông và giải trí dự báo chạm mốc 2,4 tỷ USD vào năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số đến năm 2030. Các lớp chính sách quốc gia về công nghiệp văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết 80 về “phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội”, thể hiện tầm nhìn mới về vị thế của công nghiệp văn hóa trong định vị quốc gia.

Để có được một nền công nghiệp văn hóa đúng nghĩa, theo đại diện DatVietVAC, cần hội đủ 3 yếu tố: Sáng tạo nguyên bản (Innovation), khai thác sở hữu trí tuệ (IP), tạo được chuỗi giá trị đến từ nội dung số, mục tiêu xuất khẩu văn hóa toàn cầu để hình thành những doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu.

Từ việc là công ty truyền thông tư nhân đầu tiên, xây dựng kênh truyền hình tư hữu đầu tiên, cho đến việc góp phần tạo nền văn hoá thần tượng Việt Nam đầu tiên trong lịch sử với chuỗi giá trị đến từ IP reality show/ concert âm nhạc của Anh Trai “Say Hi” hay mang 150 nghệ sỹ và ekip Anh Trai “Say Hi” đến biểu diễn ở nhà hát danh tiếng Planet Hollywood (Mỹ) , doanh nghiệp liên tục mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng tích hợp.

“Chúng tôi luôn đứng ngoài xu thế đám đông bình thường, nhìn vào và tìm con đường đi khác, tạo giá trị rất khác”, ông Đinh Bá Thành chia sẻ.

Anh Trai “Say Hi” được khán giả quốc tế đón nhận với 2 đêm diễn bùng nổ tại Las Vegas

Một trong những khác biệt lớn nhất của DatVietVAC so với phần còn lại của thị trường nằm ở mô hình doanh thu. Thay vì phụ thuộc vào những “hit” mang tính thời điểm, doanh nghiệp xây dựng một hệ thống tạo và khai thác IP liên tục. Trong hệ thống đó, mỗi nội dung không chỉ là một sản phẩm, mà là một tài sản có thể mở rộng và tái khai thác theo thời gian.

Đại diện DatVietVAC cũng chỉ ra các yếu tố mà nhà đầu tư cần nhìn vào khi đánh giá doanh nghiệp gồm khả năng tạo IP, khả năng khai thác IP, khả năng mở rộng quy mô và tính dự báo trong vận hành.

Lợi thế cạnh tranh bền vững từ sở hữu IP gốc

DatVietVAC hiện nắm giữ trong tay hơn 2.000 tài sản trí tuệ là các format chương trình, tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, thiết kế ứng dụng... Đây là "chìa khóa vàng" giúp DatVietVAC chủ động thương mại hóa và khai thác giá trị IP 360 độ từ màn ảnh xuống đời thực mà không chịu bất kỳ rào cản hay điều khoản ngặt nghèo nào từ các chủ sở hữu định dạng nước ngoài.

Có thể kể đến nhiều IP giải trí đầu bảng do DatVietVAC sở hữu như Tinh Hà “Say Hi”, Anh Trai "Say Hi", Em Xinh “Say Hi”, Rap Việt, The Masked Singer Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, “Say Hi” Rực Rỡ, SÓNG, Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ, …

Năng lực tổ chức các siêu sự kiện trực tiếp quy mô lớn đã được kiểm chứng khi doanh nghiệp tổ chức thành công 13 đêm nhạc lớn trong giai đoạn 2022-2025 với hơn 318.000 vé được bán ra. DatVietVAC cũng bước đầu xuất khẩu văn hóa ra thế giới khi nhượng quyền thành công 2 đêm concert của Anh Trai "Say Hi" tại Las Vegas (Mỹ), mang về doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 45,3 tỷ đồng trong năm 2025.

Cộng hưởng vào sức mạnh đó là hệ sinh thái quản lý nghệ sĩ độc quyền quy mô hàng đầu thông qua công ty thành viên NOMAD MGMT Vietnam, quản lý và đại diện thương mại độc quyền cho khoảng 100 ngôi sao hàng đầu tính đến cuối năm 2025. Tổng giá trị hợp đồng thương mại (billings) của đội ngũ nghệ sĩ này ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lên đến 77% giai đoạn 2023-2025, đóng vai trò tương hỗ thúc đẩy sức hút cho các dự án nội dung.

DatVietVAC sẽ bước vào chu kỳ tăng tốc mạnh mẽ nhờ bánh đà Fandom Economy (Kinh tế người hâm mộ) và sự bùng nổ của kênh D2C- kênh phân phối trực tiếp đến khán giả

Toàn bộ chuỗi giá trị này được nâng đỡ bởi bệ phóng hệ sinh thái giải trí đa nền tảng VieNETWORK với hơn 270 triệu lượt theo dõi và tạo ra hơn 67 tỷ lượt xem trong năm 2025 - đây là nền tảng để thương mại hóa IP: sức mạnh nằm ở khả năng chuyển hóa độ phủ và mức độ gắn kết của khán giả thành giá trị kinh tế.

Động lực bứt phá mạnh mẽ nhất giúp gia tăng định giá cho DatVietVAC trong dài hạn chính là bước chuyển dịch chiến lược từ mô hình B2B truyền thống (bán quảng cáo doanh nghiệp) sang mô hình khai thác trực tiếp người tiêu dùng (D2C).

Kế hoạch năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận 420 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 780 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng LNST 15%/năm thông qua việc mở rộng sản xuất nội dung và đẩy mạnh hoạt động quốc tế hóa.

Tinh Hà “Say Hi” Concert diễn ra ngày 17/10/2026 tại TP.HCM

Theo DatVietVAC, trong nửa cuối năm 2026 sẽ là sự bùng nổ của chuỗi chương trình Tinh Hà Say Hi, The Masked Singer Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam và các hợp tác chiến lược. DatVietVAC dự kiến sẽ có ít nhất 6 đại nhạc hội (“mega concert”), phần lớn thuộc về chuỗi IP “Say Hi”. Sự thành công của các chương trình và các concert trên mức dự kiến sẽ là yếu tố quyết định tính khả thi của việc vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

ROE vượt trội hơn 40%, đều đặn cổ tức

Theo phương án phát hành, DatVietVAC chào bán cổ phần với mức giá cố định 54.800 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán khoảng 611 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên 1.114 tỷ đồng, tương đương hơn 111,4 triệu cổ phiếu lưu hành, với quy mô vốn hóa khoảng 6.105 tỷ đồng theo giá IPO.

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 420 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2025, doanh nghiệp dự kiến đạt ROE 34,7%, tương ứng P/E dự phóng khoảng 13 lần. Theo phân tích của Vietcap, mức định giá này thấp hơn khoảng 28% so với P/E dự phóng bình quân 18,1 lần của các doanh nghiệp truyền thông - giải trí niêm yết tại châu Á.

Theo số liệu thống kê và phân tích từ cơ sở dữ liệu Capital IQ, trong hơn 1.600 doanh nghiệp Media & Entertainment (M&E) niêm yết trên toàn cầu, DatVietVAC là doanh nghiệp đồng thời đáp ứng bốn tiêu chí: doanh thu trên 100 triệu USD, biên lợi nhuận gộp từ 20% trở lên, biên lợi nhuận ròng từ 10% trở lên, và ROE đạt trên 40%.

Hiệu suất kinh doanh của DatVietVAC so với các doanh nghiệp truyền thông giải trí lớn

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận tỷ suất sinh lời vượt trội với biên lợi nhuận hoạt động (EBIT margin) đạt 13,9% và tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) chạm mốc ấn tượng 40,8% – vượt xa mức trung bình của nhóm so sánh trong khu vực lần lượt là 2,5% và 8,4%. DatVietVAC có bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh và sạch bóng nợ vay dài hạn, bộ đệm tiền mặt và tương đương tiền dồi dào đạt gần 875 tỷ đồng. DatVietVAC cũng hoàn toàn không có dư nợ trái phiếu hay phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư giá trị, điểm tựa phòng thủ lớn nhất của cổ phiếu DatVietVAC là truyền thống chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt trong vòng 6 năm qua. Doanh nghiệp dự kiến sẽ chi trả cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/cp ngay trong năm nay, mang lại mức lợi suất cổ tức (Dividend Yield) tức thì khoảng 5% cho các cổ đông tham gia đợt IPO.

Sự trỗi dậy của công nghiệp văn hóa đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho Việt Nam, nơi văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là tài sản có thể khai thác và xuất khẩu. Trong bức tranh đó, DatVietVAC đại diện cho mô hình tiên phong: Vận hành nội dung theo tư duy công nghiệp, lấy IP làm trung tâm và sử dụng công nghệ làm đòn bẩy tăng trưởng.