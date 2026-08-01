VN-Index "sáng cửa" vượt 1.800 điểm, CTCK chỉ ra loạt cổ phiếu có câu chuyện riêng và định giá hấp dẫn

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tháng 7/2026 đầy biến động. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng đứng ngoài quan sát của dòng tiền. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, ngân hàng và công nghệ là những ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Bước sang tháng 8, Agriseco Research kỳ vọng VN-Index có thể phục hồi lên vùng 1.800 điểm sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh 1.651 điểm. Động lực hỗ trợ đến từ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút FDI, cùng với mặt bằng định giá hấp dẫn khi P/E thị trường khoảng 11,7 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm.

Tuy nhiên, triển vọng tăng điểm vẫn chịu rủi ro từ áp lực lạm phát, xu hướng bán ròng của khối ngoại và những bất ổn địa chính trị trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững, định giá hợp lý và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực.

Trong đó, Agriseco đánh giá Nhựa Bình Minh sẽ tiếp tục hưởng lợi từ hai động lực chính là giá hạt nhựa PVC duy trì ở vùng thấp và nhu cầu ống nhựa gia tăng nhờ giải ngân đầu tư công. Doanh nghiệp vừa ghi nhận quý có lợi nhuận cao nhất lịch sử, trong khi lợi nhuận cả năm 2026 được dự báo tăng khoảng 10%. Bên cạnh triển vọng tăng trưởng, BMP còn hấp dẫn nhờ định giá thấp hơn trung bình nhiều năm, ROE trên 45% và duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao.

Với Hòa Phát, Agriseco cho rằng động lực tăng trưởng sẽ đến từ việc Dung Quất 2 nâng công suất sản xuất, sản lượng HRC tăng mạnh và nhu cầu thép xây dựng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng. Doanh nghiệp được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026, trong khi cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn đáng kể so với trung bình lịch sử, phù hợp với chiến lược tích lũy dài hạn.

Đối với Gemadept, Agriseco đánh giá triển vọng tăng trưởng đến từ hoạt động khai thác cảng duy trì ổn định, cùng xu hướng tăng giá dịch vụ tại khu vực Cái Mép - Thị Vải trong bối cảnh nguồn cung cảng mới còn hạn chế. Về dài hạn, doanh nghiệp còn dư địa mở rộng nhờ các dự án Gemalink giai đoạn 2 và Nam Đình Vũ giai đoạn 3, tạo nền tảng gia tăng sản lượng và lợi nhuận trong những năm tới.

Agriseco đánh giá MBB tiếp tục duy trì nền tảng tăng trưởng nhờ tín dụng tăng tốc trong quý II, thu nhập lãi thuần cải thiện và chi phí dự phòng được kiểm soát. Ngân hàng vẫn giữ chất lượng tài sản ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu thấp hơn nhiều ngân hàng cùng ngành, trong khi ROE thuộc nhóm dẫn đầu. Đây là những yếu tố được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh trong thời gian tới.

Theo Agriseco, Vinamilk đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ thị trường nội địa phục hồi, xuất khẩu cải thiện và chiến lược gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Bên cạnh triển vọng lợi nhuận tích cực, doanh nghiệp còn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định, trong khi định giá hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với bình quân lịch sử.

Với VPBank, Agriseco kỳ vọng ngân hàng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm cao nhất hệ thống, đặc biệt ở phân khúc doanh nghiệp và SME. Lợi nhuận duy trì đà tăng mạnh, chất lượng tài sản cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu giảm so với quý trước, đồng thời dư địa tăng trưởng còn được hỗ trợ bởi hạn mức tín dụng từ quá trình cơ cấu GPBank.