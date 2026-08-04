Một doanh nghiệp dầu khí thay Tổng Giám đốc sau khi báo lãi kỷ lục

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã: PVT) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 3/8. Thời hạn bổ nhiệm trong 5 năm, từ 2026-2031.

Động thái bổ nhiệm nhân sự cấp cao diễn ra không lâu sau khi PVTrans công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 với doanh thu và lợi nhuận cùng lập kỷ lục. Cụ thể, hãng vận tải biển này ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 768 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 88% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ vận tải đóng góp 54% trong tổng doanh thu thuần quý 2/2026, nhưng góp đến gần 92% lợi nhuận gộp cho doanh nghiệp.

Cụ thể, mảng dịch vụ vận tải đạt doanh thu gần 3.100 tỷ đồng trong quý 2, tăng 30% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp mảng này cải thiện đáng kể từ mức 20,65% lên 28,44%. Các mảng còn lại của PVTrans như dịch vụ kho nổi (sụt giảm 5%), thương mại (tăng trưởng 36%) và các dịch vụ khác (tăng trưởng 59%) lần lượt mang về 143 tỷ; 2.059 tỷ đồng và 419 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của PVTrans đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp duy trì lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi hơn 5.800 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản. Dư nợ vay tài chính ở mức khoảng 7.000 tỷ đồng, tương đương 58% vốn chủ sở hữu.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào tháng 4/2026, Chủ tịch PVTrans, ông Phạm Việt Anh nhận định ngành vận tải dầu khí đang bước vào chu kỳ mới, với yếu tố quyết định chuyển dịch từ nguồn cung dầu sang khả năng logistics.

Căng thẳng địa chính trị leo thang đã khiến tàu bị giữ lại tại các khu vực điểm nóng, do đó chuỗi vận chuyển phía sau lập tức bị dồn ứ. Các tuyến vận chuyển dài hơn cũng khiến thời gian cho mỗi chuyến đi tăng lên, làm nguồn cung thực tế giảm. Chính sự co lại này làm cán cân cung - cầu trở nên chặt hơn, từ đó hỗ trợ giá cước.

PVTrans đang có năng lực cạnh tranh lớn với đội tàu 65 chiếc, được xem là lớn nhất Việt Nam. Đội tàu công ty đa dạng và dần trẻ hóa, với 50% tàu dưới 15 tuổi, các tàu hiện đại hầu hết đóng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Chi phí đầu tư đội tàu cũng ở mức thấp, chỉ khoảng 80-87% so với các doanh nghiệp quốc tế.﻿

Thêm nữa, Chủ tịch PVTrans cũng tiết lộ kế hoạch phát triển đội tàu lên 100 chiếc để phát triển tập khách hàng lớn. " PVTrans có thương hiệu tốt với 90% là đội tàu quốc tế, do đó hiện chỉ cần đầu tư tàu tốt là có sẵn khách hàng, nguồn hàng để khai thác ", vị này cho hay.

﻿Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PVT diễn biến khá tích cực với chuỗi tăng điểm 6 phiên liên tiếp, trong đó có 1 phiên tăng trần. Đóng cửa phiên 4/8, PVT tiến lên mức 18.700 đồng/cp, cao nhất 2 tuần qua.