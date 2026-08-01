Cựu Phó Chủ tịch UBCKNN bất ngờ ứng cử HĐQT một “ông lớn” ngành nhựa

Ngày 11/8 tới đây, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Theo tài liệu mới công bố, Đại hội dự kiến miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trịnh Văn Tuấn.

Trước đó, ngày 17/5/2026, Nhựa Tiền Phong công bố thông tin về việc ông Trịnh Văn Tuấn bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Ở chiều ngược lại, ông Phạm Hồng Sơn ứng cử làm thành viên độc lập HĐQT mới của Nhựa Tiền Phong.

Được biết, ông Phạm Hồng Sơn sinh năm 1963, hiện là Chủ tịch danh dự Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD). Ông có khoảng 26 năm công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) từ năm 1998 tới 2024, trong đó giữ cương vị Phó Chủ tịch UBCKNN từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2024. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự của VIOD.

Ngoài việc kiện toàn nhân sự, Nhựa Tiền Phong cũng trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2026. Tổng giá trị không đổi so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi tháng 4 là 468 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 366 tỷ đồng máy móc, thiết bị mới, 64 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản, 32 tỷ đồng để thay thế phương tiện vận tải và 5 tỷ đồng cho các khoản dự phòng khác.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, NTP ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 của NTP đạt 577 tỷ đồng, tăng 51% so với mức 382 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế gần 478 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và lập kỷ lục lợi nhuận quý cao nhất ﻿từ trước đến nay.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của NTP đạt 7.375 tỷ đồng, tăng so với mức 7.048 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng thêm khoảng 125 tỷ đồng, lên 4.356 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cuối quý 2/2026 đạt 1.790,7 tỷ đồng, tăng so với 1.441,1 tỷ đồng đầu năm. Theo doanh nghiệp, mức tăng này phù hợp với chiến lược chủ động dự trữ nguyên liệu khi giá còn ở vùng thuận lợi, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng và đáp ứng tiến độ của các công trình, dự án quy mô lớn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NTP chốt phiên 3/8 với mức tăng gần 2%, thị giá qua đó đạt 48.800 đồng/cp. Vốn hoá đạt hơn 10.000 tỷ đồng.