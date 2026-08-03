Doanh nghiệp đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới đang kinh doanh ra sao?

Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt 334 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu chỉ tăng một chữ số, giá vốn hàng bán gần như đi ngang ở mức 302 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng hơn 5 lần, từ 6 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện mạnh từ 2% lên 10%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 27 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Bên cạnh đó, Thaiholdings còn ghi nhận khoảng 26 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 18% nhưng chỉ ở mức chưa tới 1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18%, còn khoảng 5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của Thaiholdings đạt 83 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế 71 tỷ đồng, tăng 204% so với mức 23 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thaiholdings ghi nhận 572 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng 93% và lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Thaiholdings đặt mục tiêu 967 tỷ đồng doanh thu thuần, 114 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch doanh thu, đồng thời vượt cả chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Thaiholdings đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng lớn với 3.184 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết đạt 2.374 tỷ đồng.

Riêng khoản đầu tư vào Thaigroup có giá trị hơn 2.373 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 48%. Ngoài ra, Thaiholdings còn đầu tư hơn 410 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội và 365 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên.

Đầu tư tài chính ngắn hạn cuối quý 2 đạt 1.663 tỷ đồng, phần lớn là các khoản cho vay doanh nghiệp. Trong khi đó, tổng nợ phải trả ở mức 337 tỷ đồng, tăng 165% so với đầu năm nhưng chỉ tương đương khoảng 6% tổng tài sản. ﻿

Tham gia đề xuất siêu dự án vốn tới 3,5 tỷ USD

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh được công bố trong bối cảnh Thaiholdings vừa cùng các đối tác đề xuất triển khai một dự án bất động sản có quy mô đặc biệt lớn tại Hà Nội.

Cụ thể, ngày 8/7/2026, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, thành viên của Vingroup, đã gửi đề xuất tới UBND TP Hà Nội về dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh.

Theo đề xuất, dự án được quy hoạch trên khu đất rộng gần 35.000 m², gồm hai tòa tháp cao 568 m với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến từ 3 đến 3,5 tỷ USD, được thu xếp từ vốn tự có của liên danh và nguồn vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và hoàn thành theo thiết kế, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt tháp đôi Petronas tại Malaysia để trở thành công trình tháp đôi cao nhất thế giới. Liên danh đề xuất khởi công dự án vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong giai đoạn quý 3-quý 4/2030.