DIG chuyển nhượng dự án thành phần Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng một số dự án thành phần thuộc Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, DIG thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần phân khu 8, diện tích 134.303 m² thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty Cổ phần DCP Châu Á.

Đồng thời, DIG cũng thông qua các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng một phần Phân khu 1,2,3, diện tích 19.110 m2 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nét.

Phối cảnh Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Ảnh: DIG

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần DCP Châu Á được thành lập tháng 4/2014 ban đầu có tên là Công ty TNHH DCP Châu Á.

Tại thời điểm tháng 12/2016, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động. Vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, trong đó bà Huỳnh Thị Kiều Trang nắm 55,56% và ông Trần Tiễn Chánh nắm 44,44%.

Tại thời điểm tháng 12/2019, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang Công ty cổ phần. Vốn điều lệ 120 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm ông Trần Tiễn Chánh sở hữu 85%, bà Huỳnh Thị Kiều Trang nắm 14,9% và Huỳnh Thị Kim Hoàng nắm 0,1%.

Cập nhật đến tháng 4/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 190 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng. Ông Lê Đình Tuấn giữ chức Tổng giám đốc. Hiện doanh nghiệp có địa chỉ số 318 Nguyễn Xiển, khu phố Gò Công, phường Long Bình, TP.HCM.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nét được thành lập tháng 6/2011 địa chỉ tại số 111 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Thàng 4/2017, doanh nghiệp có vốn điều lệ 22 tỷ đồng

Tại thời điểm tháng 5/2026, ông Nguyễn Đức Thành làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Được biết, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước của DIG có quy mô 464,5ha, tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng.

DIC Corp mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với doanh thu thuần 613 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn bán hàng tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 60% chỉ đạt 42 tỷ đồng.

Đổi lại, DIG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 116 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 40 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm, qua đó, DIC Corp báo lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, DIG mang về 758 tỷ đồng doanh thu thuần và 146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 78% và gấp 9 lần cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 27% so với thực hiện năm 2025. Như vậy công ty mới thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau 2 quý đầu năm.