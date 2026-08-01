Chứng khoán đón sự kiện quan trọng trong tháng 9, chuyên gia nói gì?

Ngày 21/8/2026, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo ước tính của FTSE, sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón khoảng 6 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động. Trong đó, riêng các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE được dự báo sẽ giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD trong vòng một năm theo lộ trình từng giai đoạn.

Triển vọng đón dòng vốn ngoại quy mô lớn đang là một trong những kỳ vọng lớn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo chuyên gia, tác động của sự kiện này nhiều khả năng sẽ diễn ra theo từng bước, thay vì tạo ra cú hích ngay lập tức cho thị trường.

Chia sẻ tại chương trình Fun Insider do Fmarket tổ chức với chủ đề "Định giá thị trường có đang vào vùng hấp dẫn?" , ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư cấp cao của VinaCapital cho rằng việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi là sự kiện mà nhà đầu tư đã chờ đợi trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi thời điểm chính thức đến gần, kỳ vọng của thị trường đã phần nào hạ nhiệt do tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng.

Theo ông Minh, một trong những nguyên nhân là dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động theo chỉ số thị trường mới nổi sẽ không giải ngân ngay lập tức mà được phân bổ theo nhiều giai đoạn trong khoảng một năm. Đợt đầu tiên chỉ ở quy mô vài trăm triệu USD, các đợt sau mới tiếp tục tăng lên. Với quy mô hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam, lượng vốn này không tạo ra tác động quá lớn trong ngắn hạn.

Dù vậy, vị chuyên gia cho rằng điều đáng chú ý hơn là khả năng dòng vốn ngoại sẽ giảm áp lực bán ròng sau nhiều năm liên tiếp rút vốn khỏi thị trường Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong nhiều năm qua vì nhiều nguyên nhân khác nhau như biến động tỷ giá, lãi suất hay việc dòng tiền dịch chuyển sang các thị trường có nhiều cổ phiếu công nghệ hấp dẫn hơn như Mỹ, Đài Loan hay Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy áp lực bán ròng này không khiến thị trường Việt Nam suy yếu đáng kể, bởi khi doanh nghiệp vẫn duy trì nền tảng kinh doanh và kết quả kinh doanh tích cực, dòng tiền trong nước sẵn sàng hấp thụ lượng cổ phiếu được bán ra ở mức định giá hợp lý.

Theo ông, việc FTSE nâng hạng có thể chưa mang đến cú hích lớn về quy mô dòng vốn ngay lập tức, nhưng nhiều khả năng sẽ góp phần làm giảm áp lực bán ròng từ khối ngoại. Đây mới là yếu tố có ý nghĩa hơn đối với diễn biến của thị trường. Nếu nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán ròng hoặc quay trở lại mua ròng, thị trường sẽ có thêm động lực tích cực.

Ông Minh cũng lưu ý nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào sự kiện FTSE trong tháng 9. Sau FTSE, thị trường vẫn còn kỳ vọng vào quá trình nâng hạng của MSCI. Dù quá trình này có thể kéo dài thêm vài năm, nhưng trong khoảng thời gian đó sẽ liên tục xuất hiện những thông tin, chính sách và các cột mốc quan trọng đóng vai trò chất xúc tác cho thị trường.

" Tôi cho rằng trong vài năm tới sẽ còn nhiều sự kiện liên quan đến câu chuyện nâng hạng để nhà đầu tư có thể kỳ vọng, thay vì chỉ tập trung vào dòng vốn của kỳ cơ cấu đầu tiên sau khi FTSE nâng hạng ", ông Minh nhấn mạnh.