Chứng khoán bước vào tháng có xác suất tăng cao, loạt nhóm cổ phiếu có thể "hút tiền"

Dù tháng 8 thường được xem là giai đoạn biến động đối với nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới, dữ liệu lịch sử lại cho thấy chứng khoán Việt Nam thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn này.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS), thống kê trong quá khứ cho thấy VN-Index có xác suất tăng cao trong tháng 8, với mức tăng trung bình trên 2%. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap) và vốn hóa nhỏ (smallcap) thường ghi nhận mức tăng vượt trội so với mặt bằng chung.

Về bối cảnh quốc tế, ông Minh cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp tháng 7, đánh dấu lần thứ năm liên tiếp không điều chỉnh lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, việc có tới ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng thêm 25 điểm cơ bản cho thấy khả năng Fed nối lại chu kỳ tăng lãi suất ngay trong tháng 9 vẫn đang được để ngỏ. Theo Fed, kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định dù bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, gia tăng.

Ông Minh cũng lưu ý lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh trong khi các lợi suất ngắn hạn giảm và chỉ số DXY suy yếu. Diễn biến trái chiều này phản ánh lo ngại của nhà đầu tư rằng Fed đang trở nên bị động hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, thay vì chủ động đón đầu các biến động của lạm phát và lãi suất như trước.

Trong bối cảnh đó, vị chuyên gia kỳ vọng VN-Index có thể quay trở lại xu hướng tăng và kiểm định vùng đường trung bình 20 phiên, tương ứng 1.760-1.763 điểm. Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, rủi ro dần thu hẹp và nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp ở các phiên đầu tuần.

Theo đó, chuyên gia ABS đã nâng đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường từ mức tiêu cực lên trung tính, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có thể từng bước nâng tỷ trọng cổ phiếu lên tối đa khoảng 50% danh mục, ưu tiên giải ngân tại các nhịp điều chỉnh.

Đồng quan điểm tích cực, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng sau nhịp giảm mạnh trong tháng 7, định giá thị trường đã lùi về vùng hấp dẫn. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 10,5 lần, tương đương giai đoạn thị trường chịu tác động từ thông tin thuế quan.

Theo MBS, mặt bằng định giá này có thể trở thành động lực thu hút dòng tiền quay trở lại thị trường, bao gồm cả dòng vốn ngoại. Khối ngoại cũng đã xuất hiện tín hiệu mua ròng trở lại trong tuần cuối tháng 7, dù quy mô vẫn còn khiêm tốn.

Bên cạnh yếu tố định giá, thống kê mùa vụ cũng đang ủng hộ kịch bản tích cực. Theo dữ liệu của MBS, xác suất VN-Index tăng điểm trong tháng 8 lên tới khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, chỉ số đều tăng trong tháng này, với mức tăng bình quân 3,9% - cao nhất trong các tháng của năm.

Trên cơ sở đó, MBS kỳ vọng VN-Index sẽ diễn biến tích cực trong tháng 8. Ở kịch bản cơ sở, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.800 điểm, trong khi kịch bản tích cực hơn là chinh phục mốc 1.850 điểm. Ngược lại, vùng 1.600-1.650 điểm được xem là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường.

Về chiến lược đầu tư, MBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi các nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh trong thời gian qua nhưng vẫn còn dư địa phục hồi, gồm chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, ngân hàng quốc doanh, dầu khí, thép và logistics.