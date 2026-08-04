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Phiên 4/8: Khối ngoại tiếp đà mua ròng, tung hơn 700 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 4/8: Khối ngoại tiếp đà mua ròng, tung hơn 700 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 872 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Lực kéo từ cổ phiếu trụ giúp VN-Index tiếp đà hồi phục. Khép lại phiên 4/8, VN-Index tăng hơn 14 điểm lên còn 1.777 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 18.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 872 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 890 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 438 tỷ đồng. Theo sau, VHM và MBB là mã tiếp theo được gom mạnh 284 và 172 tỷ đồng.

Phiên 4/8: Khối ngoại tiếp đà mua ròng, tung hơn 700 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap

Ở chiều ngược lại, VNM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 115 tỷ đồng. Theo sau là VPB và TCB, lần lượt bị bán ròng 93 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 1tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng KSF, BVS, VGS.

Phiên 4/8: Khối ngoại tiếp đà mua ròng, tung hơn 700 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 8 tỷ đồng; theo sau HUT bị bán 4 tỷ, TNG, C69, MST bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 9 tỷ đồng. Theo sau, TIN và FOC cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Phiên 4/8: Khối ngoại tiếp đà mua ròng, tung hơn 700 tỷ gom hai cổ phiếu bluechips- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , PHP, QNS, , , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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