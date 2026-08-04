PNJ nói gì về thời điểm hoạt động kinh doanh phục hồi?

Trong quý II/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.484 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 283 tỷ đồng, giảm 164,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do khoản trích lập dự phòng lớn trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 25.729 tỷ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Về hiệu quả kinh doanh, biên lợi nhuận gộp bình quân 6 tháng đầu năm đạt 19,4%, giảm so với mức 21,4% của cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu của quý II/2026 khi tỷ trọng đóng góp của vàng 24K tăng lên, trong khi tỷ trọng doanh thu từ trang sức giảm tương đối.

Biên lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm đạt 4,6%, thấp hơn mức 6,5% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là Công ty đã ghi nhận khoản trích lập dự phòng ước tính 865 tỷ đồng trong quý II/2026, liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh trong tháng 7/2026.

Liên quan đến hoạt động mua lại, PNJ cho biết giá trị mua lại kim cương trong tháng 7/2026 chỉ chiếm khoảng 30% tổng giá trị hàng mua lại, trong khi 70% còn lại là trang sức các loại và vàng miếng.

Giải thích về khoản lỗ trong quý II/2026, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chủ động trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng, không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Theo PNJ, việc trích lập được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có tại thời điểm lập báo cáo tài chính, nhằm đảm bảo tính minh bạch, chất lượng báo cáo tài chính và quản trị rủi ro. Doanh nghiệp lựa chọn ghi nhận các rủi ro ngay khi phát sinh thay vì trì hoãn, qua đó hạn chế rủi ro tích lũy và bảo đảm lợi ích dài hạn của cổ đông.

Ban điều hành PNJ cũng cho biết sự kiện này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý III cũng như 6 tháng cuối năm 2026. Mức độ tác động sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá và ghi nhận dựa trên diễn biến thực tế cũng như các thông tin sẵn có tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026.

Dù vậy, PNJ vẫn đánh giá triển vọng các mảng kinh doanh cốt lõi ở mức tích cực, dựa trên nền tảng nhu cầu tiêu dùng trang sức duy trì ổn định và sự gắn kết ngày càng cao của khách hàng với thương hiệu. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng tệp khách hàng, gia tăng mức chi tiêu của khách hàng hiện hữu, nâng cao hiệu quả khai thác kênh Omni và phát triển các dòng sản phẩm có hàm lượng thiết kế, giá trị gia tăng cao. Ở phân khúc trang sức cưới, PNJ cho biết sẽ tiếp tục củng cố vị thế thông qua việc ra mắt các bộ sưu tập mới và mở rộng danh mục sản phẩm.

Bên cạnh đó, các thương hiệu như ARTA, STYLE by PNJ cùng các thương hiệu hợp tác quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng nhờ chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành kênh Omni, kết hợp các hoạt động tiếp thị và truyền thông nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Với câu hỏi khi nào hoạt động kinh doanh của PNJ sẽ phục hồi, ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá hiệu quả các giải pháp đang triển khai và chủ động điều chỉnh khi cần thiết. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí vận hành, quản trị chặt chẽ nguồn vốn và thanh khoản, ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu trong mùa cao điểm cuối năm. Các chương trình tri ân và thúc đẩy kinh doanh cũng sẽ được triển khai nhằm cảm ơn sự đồng hành của khách hàng trước những diễn biến bất lợi của thị trường.

Đối với băn khoăn về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, PNJ cho biết đang tiếp tục theo dõi và đánh giá tác động của những biến động trên thị trường kim cương đối với hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính. Ban điều hành sẽ tiếp tục cập nhật các yếu tố thị trường để xem xét điều chỉnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong trường hợp điều kiện kinh doanh có những thay đổi đáng kể.