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HOSE công bố 57 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 8

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HOSE công bố 57 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 8

Nhà đầu tư trên thị trường sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng hay đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán cấp để giải ngân mua 57 mã chứng khoán trên.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Theo đó, mã TIX của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình đã được rời khỏi danh mục cắt margin do đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trước đó, mã TIX rơi vào danh sách cắt margin của HOSE do thuộc diện cảnh báo trong bối cảnh BCTC của doanh nghiệp có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán. Cụ thể kiểm toán BCTC kiểm toán niên độ tài chính từ ngày 01/10/2024 đến 30/09/2025 của TIX cho ý kiến, tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Công ty có khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đáo hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức với số tiền là 20.897.534.240 VND (xem thuyết minh số V.5). Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức đang ngừng hoạt động và tiến hành thanh lý các tài sản. Với những bằng chứng hiện có tại Công ty, kiểm toán không thể đánh giá được khả năng thu hồi của khoản nợ này.

Tính đến 3/8/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gồm 57 mã, trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, BCG, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH, TMT…

Tên cổ phiếuTên doanh nghiệpLý do cắt margin
AANCông ty Cổ phần Lương thực A AnThời gian niêm yết dưới 06 tháng
ABSCông ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnChứng khoán thuộc diện kiểm soát
APGCông ty Cổ phần Chứng khoán APGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
APHCông ty Cổ phần Tập đoàn An Phát HoldingsChứng khoán thuộc diện cảnh báo
ASPCông ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An PhaChứng khoán thuộc diện cảnh báo
BMITổng Công ty Cổ phần Bảo MinhChứng khoán thuộc diện cảnh báo
BVBNgân hàng Thương mại Cổ phần Bản ViệtThời gian niêm yết dưới 06 tháng
CIGCông ty Cổ phần COMA18Chứng khoán thuộc diện cảnh báo
CMXCông ty Cổ phần Camimex GroupChứng khoán thuộc diện cảnh báo
DAHCông ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông ÁLợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức GiangChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
DLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia LaiChứng khoán thuộc diện cảnh báo
DQCCông ty Cổ phần Tập đoàn Điện QuangChứng khoán thuộc diện kiểm soát
DRHCông ty Cổ phần DRH HoldingsChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
DTACông ty Cổ phần Đệ TamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
DTLCông ty Cổ phần Đại Thiên LộcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
DXVCông ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà NẵngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
FUEMITECQuỹ ETF VINACAPITAL VNMITECHThời gian niêm yết dưới 06 tháng
FUEVN50GQuỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTHThời gian niêm yết dưới 06 tháng
GDTCông ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức ThànhCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEXThời gian niêm yết dưới 06 tháng
GHCCông ty Cổ phần Thủy điện Gia LaiThời gian niêm yết dưới 06 tháng
HAPCông ty Cổ phần Tập đoàn HapacoLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
HASCông ty Cổ phần HaciscoChứng khoán thuộc diện kiểm soát
HIDCông ty Cổ phần Halcom Việt NamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
HPACông ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa PhátThời gian niêm yết dưới 06 tháng
HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCPChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
ITDCông ty Cổ phần Công nghệ ITDCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
JVCCông ty Cổ phần Đầu tư Y tế – Dược phẩm Việt NamChứng khoán thuộc diện cảnh báo
LDGCông ty Cổ phần Đầu tư LDGChứng khoán thuộc diện cảnh báo
MDGCông ty Cổ phần Miền ĐôngCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
MZGCông ty Cổ phần MizaThời gian niêm yết dưới 06 tháng
NVTCông ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân BayChứng khoán thuộc diện cảnh báo
OGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Đại DươngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
PITCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu PETROLIMEXChứng khoán thuộc diện cảnh báo
PMGCông ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungChứng khoán thuộc diện cảnh báo
PTLCông ty Cổ phần Victory GroupChứng khoán thuộc diện cảnh báo
SBVCông ty Cổ phần Siam Brothers Việt NamChứng khoán thuộc diện kiểm soát
SPMCông ty Cổ phần S.P.MLợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm
ST8Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
STGCông ty Cổ phần Kho vận Miền NamCông ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế
SVDCông ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ ĐăngChứng khoán thuộc diện cảnh báo
TCRCông ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
TDHCông ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ ĐứcChứng khoán thuộc diện cảnh báo
TLHCông ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến LênChứng khoán thuộc diện cảnh báo
TMTCông ty Cổ phần Ô tô TMTChứng khoán thuộc diện cảnh báo
TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống NhấtChứng khoán thuộc diện cảnh báo
TNHCông ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNHLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
TSACông ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường SơnThời gian niêm yết dưới 06 tháng
TSCCông ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần ThơChứng khoán thuộc diện cảnh báo
TTFCông ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường ThànhChứng khoán thuộc diện cảnh báo
VBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương TínThời gian niêm yết dưới 06 tháng
VCACông ty Cổ phần Thép VICASAChứng khoán thuộc diện cảnh báo
VMDCông ty Cổ phần Y Dược phẩm VimedimexChứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch
VPGCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt PhátChứng khoán thuộc diện cảnh báo
VPHCông ty Cổ phần Vạn Phát HưngLợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm
YBMCông ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên BáiChứng khoán thuộc diện cảnh báo

Một nguyên nhân phổ biến khác khiến nhiều cổ phiếu và chứng chỉ quỹ bị cắt margin đợt này là do thời gian niêm yết dưới 6 tháng, điển hình như các mã AAN, BVB, GEL, GHC, HPA, MZG, VBB.

Tình hình kinh doanh thua lỗ cũng khiến một số doanh nghiệp không được cấp margin khi lợi nhuận sau trên báo cáo tài chính kiểm toán là số âm, cụ thể gồm các mã VPH, TNH, ST8, SPM, HAP, DAH…

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư trên thị trường sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng hay đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán cấp để giải ngân mua 57 mã chứng khoán đã bị xếp vào danh sách rủi ro kể trên

An Thái

Nhịp sống thị trường

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