VietinBank Capital liên tục tăng sở hữu tại Petrosetco

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa báo cáo việc thay đổi sở hữu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã: PET, sàn HoSE).

Theo đó, VietinBank Capital đã mua thêm 2,69 triệu cổ phiếu PET trong phiên 29/7 nhằm mục đích tăng sở hữu. Qua đó, tổ chức này tăng sở hữu từ 26,7 triệu cổ phiếu lên 29,39 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 17,26% lên 19% vốn Petrosetco.

Gần nhất, VietinBank Capital đã mua vào thành công 5,9 triệu cổ phiếu PET nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu trong phiên giao dịch là 22/7.

Ảnh: PET

Một cổ đông lớn khác cũng vừa tăng sở hữu tại Petrosetco đó là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD (HDCapital) khi mua vào 2,93 triệu cổ phiếu PET trong phiên 29/7 với mục đích tăng sở hữu. Sau giao dịch trên, tổ chức này nâng sở hữu từ 26,06 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,84%) lên mức 29 triệu cổ phiếu, tương đương 18,74% vốn.

Kết phiên 29/7, cổ phiếu PET dừng ở mức 37.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính đây là giá thực hiện giao dịch, HDCapital có thể chi khoảng 109 tỷ đồng cho thương vụ. Trong khi Petrosetco có thể chi hơn 100 tỷ cho giao dịch.

Petrosetco mới đây công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần 6.968 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp 429 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính kỳ này sụt giảm 38% về mức 72 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 61% và 82%. Kết quả, PET báo lợi nhuận sau thuế ở mức 101 tỷ đồng, tăng 85% so với kỳ trước.

Tính chung nửa đầu năm, PET mang về 13.097 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 50% và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng, tăng vọt 97% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, PET đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 318 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy, sau nửa chặng đường, Petrosetco đã hoàn thành 63,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.945 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.976 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản; tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 4.624 tỷ đồng, tương đương 33% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của PET ở mức 11.116 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó có 6.805 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.