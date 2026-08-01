Một nghịch lý đang mở ra cơ hội lớn trên thị trường chứng khoán, đầu là tâm điểm hút tiền?

Tháng 7 vừa qua là khoảng thời gian không dễ dàng với đa phần nhà đầu tư chứng khoán. VN-Index có lúc đã nhúng xuống sát ngưỡng 1.650 điểm trước khi kết tháng giảm gần 7%. Nhiều cổ phiếu Bluechips cũng lùi sâu về vùng đáy dài hạn. Người đứng đầu quỹ ngoại tỷ USD Pyn Elite Fund thậm chí còn dùng từ “Horrible July” – “Tháng 7 kinh hoàng” để mô tả về giai đoạn này.

Đáng chú ý, có một nghịch lý rất khó hiểu là thị trường phản ứng tệ ngay cả khi mùa báo cáo tài chính quý 2 mang đến những tín hiệu tích cực. Thống kê của FiinGroup tính đến ngày 29/7, tổng lợi nhuận sau thuế của 672/1.525 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 38,9% vốn hóa toàn thị trường) tăng 25,6% so với cùng kỳ.

Con số trên thấp hơn 3 quý gần nhất nhưng vẫn duy trì trên nền cao nhờ đóng góp của khối Phi tài chính (+36,1%), trong khi khối Tài chính chỉ tăng 10,7%. Nhiều Bluechips phi tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao, thậm chí một số còn báo lãi kỷ lục, có thể kể đến như nhóm Vinhomes, Thế Giới Di Động, FPT Retail,…

Lợi nhuận tăng trưởng trong khi giá cổ phiếu đi ngược chiều khiến định giá thị trường nói chung và nhiều Bluechips lùi về vùng hấp dẫn. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 10,5 lần, tương đương giai đoạn thị trường chịu tác động từ thông tin thuế quan. P/E dự phóng vào khoảng 11,8 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm.

Theo báo cáo mới đây, MBS cho rằng mức định giá này có thể kích thích dòng tiền quay trở lại thị trường, bao gồm cả dòng vốn ngoại. Khối ngoại đã xuất hiện tín hiệu mua ròng trở lại trong tuần cuối tháng 7, dù quy mô còn khá khiêm tốn. Thực tế cho thấy, đà mua ròng đang có dấu hiệu tiếp diễn vào đầu tháng 8.

Bên cạnh câu chuyện định giá, yếu tố mùa vụ cũng đang nghiêng về kịch bản tích cực. Theo thống kê của MBS, xác suất thị trường tăng điểm trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, VN-Index đều tăng trong tháng này, với mức tăng bình quân 3,9% - cao nhất trong năm.

Cùng với đó là làn sóng lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh sâu. Danh sách này bao gồm một số mã như VCI, PDR, VBB, KDH, MWG, MSB... Theo MBS, các giao dịch mua vào của người nội bộ có thể góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng doanh nghiệp.

Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi một số luồng thông tin từ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản; FTSE Russell dự kiến công bố danh mục cổ phiếu trước kỳ nâng hạng vào ngày 21/8;…

Trong kịch bản cơ sở, MBS dự báo VN-Index có thể hướng tới vùng 1.800 điểm. Ở kịch bản tích cực hơn, chỉ số có thể chinh phục mốc 1.850 điểm, trong khi vùng 1.600–1.650 điểm được xem là khu vực hỗ trợ.

Về chiến lược đầu tư, MBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi những nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trong thời gian qua nhưng vẫn có triển vọng phục hồi, gồm chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, ngân hàng quốc doanh, dầu khí, thép và logistics.

Đồng quan điểm, báo cáo phân tích mới nhất của Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng cơ hội có thể xuất hiện ở nhóm cổ phiếu cơ bản tốt, đã điều chỉnh sâu và quay lại nền giá trước nhịp giảm, cùng những mã giảm ít hơn VN-Index nhờ kết quả kinh doanh tích cực.

Theo VFS, về mặt kỹ thuật, nếu VN-Index đóng cửa tuần trên 1.780 điểm, đây sẽ là tín hiệu xác nhận đáy trung hạn. Kết quả kinh doanh quý 2 và mặt bằng định giá hấp dẫn được kỳ vọng trở thành bệ đỡ cho quá trình hồi phục mới.