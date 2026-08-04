IPO DatVietVAC: IP & Fandom Economy định hình tương lai của ngành công nghiệp văn hóa

Theo bản cáo bạch vừa được DatVietVAC công bố, mục đích chào bán nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của DatVietVAC, tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DatVietVAC tái cấu trúc tài chính, tất toán nợ vay ở một số công ty con để tối ưu hóa biên lợi nhuận của tập đoàn. Nếu phân phối hết, công ty dự kiến huy động hơn 611 tỷ đồng.

Quyết định IPO của DatVietVAC đang mở ra một chương mới cho công ty trong hành trình phát triển công nghiệp giải trí chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đợt chào bán cổ phiếu lần này không phải là đích đến của hành trình tăng trưởng, mà là bước khởi đầu cho chiến lược tái định nghĩa mô hình doanh nghiệp giải trí thế hệ mới. Trọng tâm của câu chuyện không chỉ nằm ở việc huy động vốn, mà ở việc sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ (IP) và chuyển dịch cấu trúc từ mô hình truyền thống sang khai thác trực tiếp người tiêu dùng (D2C), đặc biệt xây dựng cộng đồng người hâm mộ trung thành, qua đó kéo dài vòng đời thương mại của nội dung trên nhiều nền tảng, đa dạng hóa nguồn thu và tạo động lực tăng trưởng dài hạn, bền vững.

Động cơ nền tảng tạo doanh thu đa tầng: sở hữu bản quyền tài sản trí tuệ (IP) gốc

Khác biệt lớn nhất về mặt cấu trúc giữa DatVietVAC và các doanh nghiệp sản xuất nội dung trên thị trường chính là năng lực sáng tạo và sở hữu tài sản trí tuệ (IP), thay vì phụ thuộc vào format mua bản quyền hay nội dung từ đối tác - giúp mảng Nội dung (Content Hub) của DatVietVAC đạt biên lợi nhuận gộp bình quân lên tới 40,2% trong năm 2025. Trong đó, việc khai thác thương mại từ các tài sản IP không chỉ mang lại tỷ suất sinh lời cao kỷ lục (biên gộp đạt ~76%), mà còn là nền tảng nâng cao biên lợi nhuận của toàn bộ các mảng hoạt động khác trong hệ sinh thái.

Anh Trai “Say Hi” – một trong những IP thành công nhất của DatVietVAC

Người hâm mộ không chỉ xem một chương trình phát sóng một lần trong 2-3 tháng. Mà sẽ họ bước vào một hành trình tiêu dùng khép kín kéo dài nhiều năm từ việc nghe nhạc số có bản quyền, mua vật phẩm thần tượng độc quyền, rồi chi trả cho những đêm concert ,các buổi fanmeeting tại nhiều tỉnh thành.

Theo số liệu công bố chính thức tại Bản cáo bạch, tính đến ngày 01/06/2026, DatVietVAC đã tích lũy được một thư viện tài sản trí tuệ khổng lồ và được bảo hộ chặt chẽ bao gồm 150 nhãn hiệu , 403 tác phẩm viết và mỹ thuật ứng dụng , 520 tác phẩm âm nhạc (bài hát) cùng 963 bản ghi âm , cùng vô số bản ghi hình và tác phẩm phái sinh.

Cơ cấu tài sản vô hình tích lũy này cho phép DatVietVAC thiết lập nhiều mô hình khai thác phái sinh có tỷ suất lợi nhuận gộp vượt trội. Sau khi chương trình kết thúc, doanh nghiệp vẫn tiếp tục khai thác bản quyền âm nhạc, phân phối trên các nền tảng số và hợp tác với các hãng đĩa quốc tế. Riêng Anh Trai "Say Hi" Mùa 1 đã tạo ra 53 ca khúc và 56 bản ghi âm do DatVietVAC sở hữu, hiện được phát hành trên Spotify và Apple Music thông qua Warner Music Group, Sony Music và Universal Music. Tài khoản Spotify của chương trình hiện có 1,6 triệu người theo dõi và khoảng 1,3 triệu lượt nghe mỗi tháng .

Hoạt động phân phối âm nhạc trên các nền tảng nhạc số này đem về 48 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025, biên lợi nhuận gộp lên tới 95,4% (lợi nhuận gộp đạt 45,8 tỷ đồng), do toàn bộ chi phí sản xuất, thu âm các bài hát gốc đã được phân bổ hết vào chi phí sản xuất chương trình ban đầu. Mỗi lượt nghe phát sinh sau phát sóng đều mang lại dòng tiền trực tiếp chảy về tập đoàn do chi phí phát sinh gần như bằng không.

Song song đó, kinh doanh vật phẩm thương hiệu (merchandise) đi kèm chương trình và nghệ sĩ qua trang thương mại điện tử VieSHOP (ra mắt năm 2021) cũng ghi nhận bước nhảy vọt về doanh thu từ 2,8 tỷ đồng lên 24,4 tỷ đồng trong năm 2025, mang về 17 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên gộp đạt 69,7%.

Người tiêu dùng bắt đầu trở thành trung tâm của mô hình doanh thu của DatVietVAC những năm gần đây

Đây là mảng kinh doanh xuất phát từ nhu cầu kết nối của người hâm mộ với nghệ sĩ và chương trình họ yêu thích thông qua các sản phẩm sưu tầm và vật phẩm chính hãng giúp khán giả lưu giữ và thể hiện tình cảm dành cho thần tượng.

Biên lợi nhuận cao của mảng không đến từ định giá sản phẩm đắt đỏ, mà từ vị thế đặc thù của DatVietVAC - vừa sở hữu IP, vừa độc quyền quản lý nghệ sĩ. Nhờ đó, doanh nghiệp khai thác giá trị thương hiệu mà không phải chia sẻ chi phí bản quyền cho bên thứ ba, đồng thời kiểm soát trọn chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến phân phối - lợi thế khó có ở các mô hình bán lẻ thông thường.

Bên cạnh đó, việc cấp phép quyền tổ chức liveshow Anh Trai "Say Hi" tại Las Vegas (Mỹ) mang về 45,4 tỷ đồng doanh thu và 27 tỷ đồng lợi nhuận gộp năm 2025, đạt biên lợi nhuận gộp 59,5%. Mô hình nhượng quyền này cho thấy hiệu quả trong quản trị rủi ro khi đối tác nước ngoài đảm nhận chi phí và vận hành tại chỗ, còn DatVietVAC nhận doanh thu từ phí bản quyền.

Mô hình nhượng quyền giúp DatVietVAC mở rộng quy mô mà không phải trực tiếp gánh toàn bộ chi phí và rủi ro tổ chức tại từng thị trường. Sau Mỹ, doanh nghiệp định hướng đưa các concert tới Úc và châu Âu, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo, thông qua hợp tác với đối tác địa phương. Cách làm này vừa mở thêm nguồn thu bản quyền, vừa kiểm chứng khả năng đưa các IP giải trí Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Năng lực kết nối nền kinh tế người hâm mộ

Nếu chuỗi IP gốc là "linh hồn" của các chương trình giải trí thì NOMAD Management Vietnam (NOMAD) là 1 trong những mắt xích giúp chuyển sức hút của nội dung thành giá trị thương mại. Đến Quý I/2026, NOMAD quản lý và khai thác thương mại hơn 100 nghệ sĩ, tăng từ 46 nghệ sĩ năm 2024, quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD và Dương Domic. Quy mô ngày càng mở rộng giúp doanh thu khai thác thương mại nghệ sĩ tăng từ 179 tỷ đồng năm 2023 lên 560 tỷ đồng năm 2025, tương ứng CAGR 77%.

Các chương trình của DatVietVAC là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng

Một chương trình thành công giúp nâng cao độ nhận diện và giá trị thương mại của nghệ sĩ, trong khi chính những nghệ sĩ này tiếp tục trở thành động lực thu hút khán giả cho các chương trình tiếp theo.

Việc đồng thời sở hữu IP nội dung, quản lý nghệ sĩ và nền tảng truyền thông giúp DatVietVAC cung cấp giải pháp truyền thông tích hợp cho doanh nghiệp. Một nhãn hàng có thể tài trợ chương trình, hợp tác với nghệ sĩ bước ra từ chính chương trình đó và triển khai các hoạt động kích hoạt bán hàng như livestream trong cùng một chiến dịch. Đây là lợi thế được hậu thuẫn bởi mảng Dịch vụ truyền thông với 1.665 tỷ đồng doanh thu, chiếm 48,2% tổng doanh thu năm 2025, cùng mạng lưới khách hàng lớn như Masan Consumer, Unilever, Uniben và Vinamilk. Mô hình này tạo ra hiệu quả vượt trội cho nhãn hàng, đồng thời là lợi thế cạnh tranh mà các agency truyền thông truyền thống rất khó sao chép.

Động lực tăng trưởng từ sự bùng nổ của các đêm Concert trực tiếp

Sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu từ các kênh quảng cáo truyền hình truyền thống đang suy giảm sang hoạt động khai thác trực tiếp người tiêu dùng (D2C) thông qua số lượng chương trình giải trí trọng điểm (Blockbuster) và các concert quy mô lớn là một trong những động lực tăng trưởng cốt lõi của DatVietVAC.

Theo số liệu tại Bản cáo bạch, năng lực tổ chức sự kiện thực tế của DatVietVAC duy trì ổn định 05 chương trình trọng điểm (Blockbuster) mỗi năm trong giai đoạn 2024–2025. Đi kèm với đó là chuỗi sự kiện trực tiếp thành công tăng từ 04 concert (năm 2024) lên 06 concert (năm 2025). Hoạt động tổ chức concert trực tiếp năm 2025 đã mang về 330,8 tỷ đồng doanh thu và 139,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng biên lợi nhuận gộp ở mức rất cao đạt 42,2%. Động lực lớn nhất đến từ sự bùng nổ 167% tăng trưởng từ doanh thu tài trợ concert từ các nhãn hàng lớn kết hợp với lượng vé tiêu thụ tăng mạnh đạt 167.514 vé.

Tinh Hà “Say Hi” - một trong những chương trình bom tấn trong năm 2026 của DatVietVAC - thu hút quan tâm mạnh mẽ từ đại chúng.

Theo dự phóng của Vietcap, số lượng chương trình bom tấn của DatVietVAC sẽ tăng lên 7 show trong năm 2026–2027 và đạt 8 show vào năm 2028; số sự kiện trực tiếp (bao gồm concert, fan meeting,...) sẽ tăng lên 10 sự kiện ngay trong năm 2026, dự kiến sẽ nhảy vọt lên con số 26 vào 2027 và 29 vào năm 2028.

Vietcap phân tích rằng sự bùng nổ của các Concert và kinh doanh vật phẩm (merchandise) sẽ thúc đẩy doanh thu mảng D2C đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 22% giai đoạn 2025–2028F (trong đó doanh thu tài trợ và bán vé concert đạt CAGR 25%). Động lực này giúp nâng tỷ trọng đóng góp doanh thu của mảng Nội dung từ 47% (2025) lên 63% (2028F), mở rộng biên lợi nhuận gộp hợp nhất toàn Tập đoàn từ 23,5% lên 27,2%, và trực tiếp thúc đẩy lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 13% trong cùng giai đoạn.