Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn có Tổng Giám đốc mới

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã: SAS) vừa công bố quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm ông Dư Kim Thăng sinh năm 1972 giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, từ ngày 1/8/2026 đến 31/7/2031.

Đồng thời, ông Dư Kim Thăng cũng là người đại diện một phần vốn góp của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại SASCO, tương ứng hơn 18,6 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 14% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Cùng ngày, SASCO ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Hùng Cường, sinh năm 1968.

Cách đây không lâu, ông Nguyễn Văn Hùng Cường đã có đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT SASCO để thực hiện nhiệm vụ công tác mới theo sự phân công của ACV.

﻿Mới đây, SASCO đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với kết quả kinh doanh tích cực khi hoạt động dịch vụ tại sân bay duy trì tăng trưởng, đồng thời nguồn thu tài chính tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 774 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 99%, thuộc nhóm mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm gần đây. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 59,5% lên 63,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.550 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt trên 370 tỷ đồng, tăng gần 68%.

Năm 2026, SASCO đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 802 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn 2% và 5% so với kết quả năm trước. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 45% chỉ tiêu doanh thu và gần 55% mục tiêu lợi nhuận.

Về định hướng dài hạn, SASCO xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành là thị trường chiến lược. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị nguồn nhân lực, năng lực tài chính và phương án kinh doanh để sẵn sàng tham gia đấu thầu các dịch vụ khi sân bay chính thức đi vào khai thác.

Song song với đó, SASCO tiếp tục đàm phán với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực bán hàng miễn thuế. Trong thời gian chờ hoàn tất quá trình hợp tác, doanh nghiệp vẫn chủ động làm việc trực tiếp với các thương hiệu để duy trì hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết SASCO hiện đang làm việc với một trong những tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp kỳ vọng sau khi hiện diện tại sân bay Long Thành sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sang nhiều sân bay khác trên cả nước.

Đối với kế hoạch trên thị trường chứng khoán, ông Hạnh Nguyễn cho biết SASCO cùng hai cổ đông lớn là IPPG và ACV đã thống nhất chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HoSE. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc chuyển sàn được kỳ vọng sẽ nâng cao tiêu chuẩn quản trị, cải thiện thanh khoản và phản ánh đầy đủ hơn giá trị của SASCO trên thị trường.