Cổ phiếu Thaiholdings bốc đầu kịch trần sau đề xuất xây tháp đôi cao nhất thế giới tại Việt Nam

Cổ phiếu Thaiholdings (mã: THD) diễn biến khởi sắc ngay từ đầu phiên sáng 4/8. Lực cầu dâng cao đẩy thị giá tăng kịch trần lên 144.700 đồng/cổ phiếu, trong khi hàng chục nghìn đơn vị "chờ mua" tại mức giá cao nhất phiên. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của Thaiholdings tăng lên khoảng 55.700 tỷ đồng.

Đà tăng của THD diễn ra sau khi thị trường đón nhận loạt thông tin đáng chú ý liên quan đến doanh nghiệp, gồm kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng mạnh và đề xuất triển khai dự án tháp đôi 99 tầng tại khu đất 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 333 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong khi giá vốn gần như đi ngang ở mức 302 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng gấp 5 lần, lên 32 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 27 tỷ đồng, tăng 25%, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Bên cạnh đó, Thaiholdings ghi nhận khoảng 26 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, chủ yếu liên quan đến khoản đầu tư tại CTCP Tập đoàn Thaigroup.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 71 tỷ đồng trong quý 2, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thaiholdings đạt 572 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu, đồng thời vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Thaiholdings đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 3.180 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư vào Thaigroup đạt gần 2.374 tỷ đồng. Thaiholdings hiện sở hữu 48% vốn tại doanh nghiệp này. ﻿

Tham gia liên danh đề xuất xây tòa tháp đôi cao 568m

Bên cạnh kết quả kinh doanh, thông tin thu hút sự chú ý gần đây là việc Thaiholdings tham gia liên danh đề xuất dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn – một thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup. Dự án được đề xuất trên khu đất rộng gần 35.000 m², gồm hai tòa tháp 99 tầng nổi, 6 tầng hầm và có chiều cao dự kiến 568 m. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 3-3,5 tỷ USD, được thu xếp từ vốn tự có của liên danh và nguồn vốn của các tổ chức tài chính nước ngoài.

Theo phương án được công bố, liên danh đặt mục tiêu đưa công trình vượt tháp đôi Petronas tại Malaysia để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Dự án dự kiến được khởi công ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong giai đoạn quý 3 đến quý 4/2030. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là dự án do liên danh đề xuất và việc triển khai còn phụ thuộc vào quá trình xem xét, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Thaiholdings cũng có mối liên hệ trực tiếp với khu đất triển khai dự án thông qua khoản đầu tư tại CTCP Du lịch Kim Liên. Tại cuối quý 2, giá trị khoản đầu tư của Thaiholdings vào doanh nghiệp này đạt khoảng 365 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 17,2%.