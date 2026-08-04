Bạn học của Mr Pips giao nộp 3 tỷ đồng

Thu giữ nhiều xe sang, có chiếc trị giá 40 tỷ đồng

Sau 2 lần điều tra bổ sung, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM) cầm đầu.

Bị can Phó Đức Nam bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cùng hai tội danh này, Viện Kiểm sát còn truy tố Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội).

Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) bị cáo buộc “Rửa tiền”.

Các bị can khác bị truy tố tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.

Viện Kiểm sát cáo buộc, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD; 1 tỷ đồng để mua 67.744 USD Singapore và mua sắm hàng loạt xe sang, đồng hồ xa xỉ.

Bị can Phó Đức Nam.

Quá trình điều tra, công an làm rõ và thu giữ 25 xe ô tô và 7 xe máy là tài sản của Phó Đức Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63…, nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33, theo thị trường, mẫu xe này có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Một số xe được Nam mua, sau đó nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký, gồm: 1 ô tô hiệu Ferrari Roma; 1 ô tô hiệu Jaguar F-Type; 1 Mercedes-AMG A45S; 1 ô tô hiệu Porsche 911 Turbo S; 1 Mercedes-AMG GT R; 1 ô tô hiệu Mini John Cooper; 1 Mercedes- Benz C200; 1 ô tô hiệu BMW 330i.

Cá nhân Nam đứng tên 2 ô tô BMW X2 màu trắng và VinFast Lux. Ngoài ra, còn 4 ô tô được Nam mua nhưng chưa làm thủ tục sang tên, trong số có chiếc xe sang Porsche Macan.

Bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) và anh trai của cô ta dùng tiền phạm tội mà có của Nam để mua 2 chiếc ô tô Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.

Cùng với ô tô, Nam còn sở hữu 7 chiếc xe máy của nhiều hãng khác nhau như Harley-Davidson FXRST…

Kê biên, tạm dừng giao dịch 111 bất động sản

Riêng về bất động sản, cơ quan điều tra kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản của các bị can và những người liên quan để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Trong đó, có nhiều căn hộ, nhà đất của Nam tại TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai và nhiều địa phương khác được xếp loại “đắt đỏ”. Các bất động sản đứng tên Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam), bố mẹ Nam hoặc người thân cũng bị dừng giao dịch.

Dàn xe sang bị tịch thu.

Với 111 bất động sản, 48 phương tiện, cùng lượng lớn tiền, vàng và ngoại tệ bị phong tỏa, kê biên và thu giữ, đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có khối tài sản bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm thu hồi lớn nhất từ trước đến nay.

Cùng bất động sản, siêu xe, cơ quan công an còn thu giữ tổng số 60 chiếc đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, gồm 43 chiếc đồng hồ do Phó Đức Nam mua để sử dụng, đều là những chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ như Franck Muller, Patek Philippe...

Đáng chú ý, có chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, ở TP HCM, là bạn học của Phó Đức Nam) tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng là số tiền mà Nam gửi người phụ nữ này trước đó.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, những người bị hại đề nghị xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu được bồi thường số tiền mà họ đã bị chiếm đoạt. Riêng bị can Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại trong vụ án.



