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Con gái sinh năm 2004 của ông Nguyễn Thanh Sơn muốn chi tiền tỷ mua cổ phiếu

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Con gái sinh năm 2004 của ông Nguyễn Thanh Sơn muốn chi tiền tỷ mua cổ phiếu

Trước giao dịch vị này đang nắm 2.154 СР (0,01% vốn).

Mới nhất, bà Nguyễn Sơn Vân Anh đã có thông báo giao dịch cổ phiếu SAV - Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex. Cụ thể, bà Vân Anh đăng ký mua vào 100 nghìn cổ phiếu SAV nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện trên phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 06/08/2026 đến ngày 04/09/2026. Trước giao dịch bà Vân Anh đang nắm 2.154 СР (0,01% vốn).

Tạm tính theo thị giá trên sàn, bà Vân Anh cần chi hơn 1,2 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Bà Vân Anh sinh năm 2004, là con gái ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên HDQT Savimes. Ông Sơn hiện đang nắm hơn 1,3 triệu cổ phiếu SAV, tương ứng tỷ lệ 4,79% vốn.

Được biết, Savimex tiền thân là Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu với Lào (SAVIMEX) với hoạt động khai thác gỗ, nhựa thông xuất khẩu và cung cấp các hàng công nghiệp tiêu dùng sang Lào. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và chính thức trở thành công ty cổ phần từ 01/06/2001. Tới năm 2014, Tập đoàn ELAND (Hàn Quốc) đầu tư với mục tiêu trở thành cổ đông lớn và đưa Savimex trở thành Công ty dẫn đầu về ngành đồ gỗ trong tương lai.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026 doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ lên hơn 304 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,2 tỷ đồng, trái ngược khoản lỗ gần 23 tỷ trong quý 2/2025. Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần đạt 6404 tỷ đồng và LNST 24 tỷ đồng.

An Thái

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