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Thông tin về nữ Tổng Giám đốc Eximbank vừa bổ nhiệm

| | Thị trường chứng khoán

Bước sang tháng 8, nhiều ngân hàng tiếp tục bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Vietcombank bổ nhiệm thêm 3 phó tổng giám đốc, trong khi Eximbank có tổng giám đốc mới.

Từ ngày 1/8, bà Phạm Thị Huyền Trang chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Eximbank.

Bà Trang sinh năm 1982, có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng và từng có 12 năm đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Vietbank... Bà cũng từng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank từ tháng 12/2025 đến tháng 7/2026.

Thông tin về nữ Tổng Giám đốc Eximbank vừa bổ nhiệm- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Huyền Trang chính thức giữ chức Tổng Giám đốc Eximbank.

Việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới diễn ra sau khi Eximbank trải qua nhiều biến động nhân sự cấp cao.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 7/2026, ngân hàng đã bầu bổ sung nhiều thành viên Hội đồng quản trị mới, đồng thời ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, sau khi chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ tập trung đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng với cương vị Tổng Giám đốc.

Người tiền nhiệm của bà Trang là ông Trần Tấn Lộc vừa có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, sau hơn 32 năm gắn bó với Eximbank.

Ngân hàng Vietcombank vừa công bố quyết định bổ nhiệm thêm bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ông Bạch Thành Long và ông Nguyễn Văn Lập giữ chức vụ phó tổng giám đốc trong thời hạn 5 năm.

Cả 3 nhân sự này đều là cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm, đại diện cho các mảng hoạt động cốt lõi của Vietcombank trước khi tham gia Ban điều hành Vietcombank.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng Vân đang giữ chức Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ. Ông Bạch Thành Long nhiều năm phụ trách công tác phê duyệt tín dụng tại hội sở chính và hiện là Trưởng phòng Tín dụng. Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Vietcombank chi nhánh TPHCM.

Thông tin về nữ Tổng Giám đốc Eximbank vừa bổ nhiệm- Ảnh 2.

Vietcombank bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc mới.

Đợt bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng có quy mô tài sản, hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản dẫn đầu hệ thống. Việc bổ sung thêm các phó tổng giám đốc được đánh giá nhằm tăng cường năng lực quản trị, chuẩn bị đội ngũ kế cận và đáp ứng yêu cầu điều hành trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Từ Khóa:
eib, Eximbank

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