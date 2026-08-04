Một doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức 80% bằng tiền mặt, quá khứ từng "bạo chi" gần 350%

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 80,16%, tương đương 8.016 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/8/2026, và thời gian thanh toán dự kiến vào 25/8/2026. Với 4 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính SST sẽ cần chi khoảng 32 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Trong nhiều năm qua, SST luôn duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt ở mức rất cao, thường lên tới vài trăm phần trăm mỗi năm. Đặc biệt, trong năm 2020 – thời điểm đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – công ty vẫn chia cổ tức với tỷ lệ 347,6%. Cổ tức năm 2023 cũng được chi trả ở mức 200%. Gần đây nhất, công ty đã thực hiện trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 79,98%.

Bên cạnh chính sách cổ tức hấp dẫn, Bia Sài Gòn Sông Tiền còn nằm trong nhóm doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, EPS của công ty đạt 9.087 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, EPS năm 2023 còn đạt 20.109 đồng/cp, và năm 2022 là 27.913 đồng/cp.

Theo tìm hiểu, Bia Sài Gòn Sông Tiền là một thành viên trong hệ sinh thái Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – SAB). Công ty chính thức thành lập vào tháng 3/2006. Hiện công ty có 5 chi nhánh hạch toán phụ thuộc với 461 nhân viên (theo báo cáo thường niên 2026).

Hiện nay, Sabeco vẫn là công ty mẹ, nắm giữ 90% vốn điều lệ, tương ứng sở hữu 3,6 triệu cổ phiếu của SST.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 37 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 1% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Mức cổ tức tiền mặt 2026 dự kiến thanh toán cho cổ đông là 78,35%.