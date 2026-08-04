Báo lỗ thành lãi, một tập đoàn bị xử phạt hành chính 125 triệu đồng

Ngày 31/07/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 423/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn ST8. Địa chỉ tại BBS02A, Tầng trệt, khu thương mại tòa nhà Babylon 3, Chung cư New City – Số 17 đường Mai Chí Thọ, Khu phố 7, phường An Khánh, TP.HCM.

Theo quyết định, Tập đoàn ST8 bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Cụ thể, công ty công bố thông tin (CBTT) sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2025 tại Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất Quý IV/2025 so với BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán, cụ thể như sau: LNST năm 2025 tại BCTC hợp nhất Quý IV/2025 là 90.384.343 đồng, nhưng LNST năm 2025 tại BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là -8.038.546.937 đồng.

Ngoài bị xử phạt tiền, Tập đoàn ST8 còn bị buộc thực hiện bện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Tập đoàn ST8 báo lỗ sau thuế 20,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi 14,6 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Giải trình về sự sụt giảm mạnh này, ST8 cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động của công ty con khi phát sinh nhiều khoản phải thu quá hạn từ khách hàng và đối tác. Theo nguyên tắc thận trọng của chuẩn mực kế toán, doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng cho các khoản công nợ này, khiến lợi nhuận giảm hơn 35,3 tỷ đồng, tương đương mức giảm 242,19% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục làm việc với các khách hàng và đối tác để thu hồi công nợ trong thời gian tới.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt 19 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu ST8.

Theo kết quả kiểm tra, ông Hồ Đắc Sơn được xác định là người trực tiếp thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu ST8 trong giai đoạn từ ngày 2/1/2024 đến 22/3/2024. Cá nhân này đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán, tạo cung - cầu giả nhằm chi phối giá cổ phiếu.

Với hành vi vi phạm, ông Hồ Đắc Sơn bị xử phạt 1,5 tỷ đồng, đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm kể từ ngày 25/3/2026 và bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cũng như các tổ chức đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Dù cơ quan quản lý cho biết chưa có căn cứ xác định cá nhân này thu lợi bất hợp pháp từ hành vi thao túng, các biện pháp xử lý bổ sung vẫn được áp dụng nhằm tăng tính răn đe.

Bên cạnh đó, 18 cá nhân còn lại cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng, đồng thời bị cấm giao dịch và cấm đảm nhiệm các chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm từ ngày 25/3/2026.

Cổ phiếu ST8 đang nằm ở vùng giá thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 4/8, giá cổ phiếu ST8 tăng 1,15% lên 2.650 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 60,7 nghìn đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu này trong vòng hơn 10 năm qua. Đáng chý ý, hồi đầu năm 2024, mã cổ phiếu này vẫn giao dịch ở vùng giá hơn 23.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 2,5 năm qua, thị giá của ST8 đã “bốc hơn” gần 90%.

Hiện, vốn hóa thị trường của Tập đoàn ST8 ở mức 68,1 tỷ đồng.