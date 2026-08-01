Hàng tỷ USD chờ đổ vào chứng khoán Việt Nam, loạt cổ phiếu được dự báo hút tiền mạnh

Ngày 21/8/2026, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Đây là cột mốc quan trọng khi Việt Nam chính thức bước vào lộ trình thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số FTSE.

Theo ước tính của FTSE, sau khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút khoảng 6 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động. Riêng các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE được dự báo sẽ giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD theo lộ trình trong vòng một năm, tạo thêm động lực cho dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường.

Ở kịch bản tích cực, Chứng khoán MB (MBS) ước tính sẽ có khoảng 150 triệu USD từ các quỹ ETF sẽ giải ngân trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026 và sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

MBS dự báo có khoảng 30 cổ phiếu được đưa vào rổ FTSE GEIS, trong đó VIC là mã hút vốn mạnh nhất với giá trị mua ròng khoảng 46,4 triệu USD, tương đương 1,19% giá trị giao dịch bình quân 10 phiên. Theo sau là VHM với khoảng 16 triệu USD, MSN và SHB cùng khoảng 9,2 triệu USD, SSI khoảng 7,5 triệu USD.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) đưa ra dự báo tổng giá trị mua ròng trong kỳ cơ cấu tháng 9 đạt khoảng 128 triệu USD, tương đương 3.371 tỷ đồng. Dựa trên dữ liệu đến ngày 30/6/2026, ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đáp ứng tiêu chí lựa chọn của FTSE GEIS, gồm 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Tương tự MBS, ACBS cũng dự báo VIC sẽ là cổ phiếu thu hút dòng vốn mạnh nhất với giá trị mua ròng khoảng 60,08 triệu USD (gần 1.580 tỷ đồng), tiếp đến là VHM với khoảng 18,94 triệu USD (gần 498 tỷ đồng). Ở nhóm vốn hóa lớn còn có VCB và BID với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 136 tỷ đồng và 49 tỷ đồng, trong khi HPG là cổ phiếu vốn hóa vừa duy nhất được dự báo hút khoảng 144 tỷ đồng.

Đối với nhóm vốn hóa nhỏ, ACBS đưa vào danh sách các mã VPL, STB, FPT, VNM, VJC, MSN, SHB, SSI, VRE, SSB, VIX, GEX, VCI và VND. Trong đó, VPL được dự báo hút khoảng 148 tỷ đồng, STB và FPT đều trên 107 tỷ đồng, còn VNM khoảng 90 tỷ đồng.

Dù có sự khác biệt về số lượng cổ phiếu và quy mô dòng vốn dự báo, cả MBS và ACBS đều có chung nhận định rằng dòng tiền từ các quỹ theo dõi FTSE sẽ ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao và có tỷ trọng lớn trong bộ chỉ số. Đây được kỳ vọng sẽ là nhóm hưởng lợi trực tiếp khi quá trình nâng hạng chính thức đi vào triển khai.