Gen Z trên sàn chứng khoán: Người làm Chủ tịch "vạn người mê" tuổi 27, người nắm cổ phiếu hàng nghìn tỷ đồng

Sự xuất hiện của bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999 trên cương vị Chủ tịch một tập đoàn trên sàn chứng khoán mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý đối với lớp lãnh đạo trẻ tại các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

Ở tuổi 27, bà Linh hiện là một trong những Chủ tịch HĐQT trẻ nhất tại doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp Gen Z duy nhất đã bước vào bộ máy quản trị doanh nghiệp. Một số người trẻ khác đang giữ vị trí thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch, trợ lý lãnh đạo cấp cao, trong khi một nhóm khác chưa trực tiếp tham gia điều hành nhưng đã sở hữu lượng cổ phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch doanh nghiệp niêm yết ở tuổi 27

Ngày 24/7/2026, ĐHĐCĐ bất thường của PC1 Group (PC1) thông qua việc bầu bổ sung bà Trịnh Khánh Linh vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đại hội, HĐQT thống nhất bầu bà Linh giữ chức Chủ tịch, thay ông Trịnh Văn Tuấn.

Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, người có nhiều năm giữ cương vị Chủ tịch PC1. Trước khi gia nhập doanh nghiệp gia đình, nữ lãnh đạo sinh năm 1999 từng làm việc tại KPMG Việt Nam và Công ty Chứng khoán Vietcap. Bà bắt đầu làm việc tại PC1 từ tháng 4/2026, sau đó được bổ nhiệm làm Phó ban Tài chính Kế toán trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT.

Bà Trịnh Khánh Linh đang sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương khoảng 1% vốn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bà là người đại diện theo ủy quyền đối với hơn 87,9 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Tuấn và các bên liên quan, tương ứng khoảng 22,35% vốn.

Cần phân biệt lượng cổ phiếu sở hữu trực tiếp với số cổ phần được đại diện theo ủy quyền. Hơn 87,9 triệu cổ phiếu trên phản ánh quyền đại diện tại doanh nghiệp, không đồng nghĩa toàn bộ là tài sản cá nhân của bà Linh.

Ở diễn biến khác, thị trường cũng ghi nhận thêm một lãnh đạo Gen Z khi bà Trần Ngô Minh Anh, sinh năm 2002, được bầu làm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Bến Tre (mã: DBT).

GenZ này là con gái của một Chủ tịch ngân hàng, có bằng cử nhân tài chính từ Đại học Central Florida (Mỹ), từng làm việc tại Ngân hàng New Omni Bank, California (Mỹ) trong giai đoạn 2024-2026. Bà hiện chưa sở hữu cổ phiếu DBT.

Trước đó, một nhân vật khác từng ngồi ghế Chủ tịch khi mới 20 tuổi là ông Lê Đình Dương, sinh năm 2003. Ông Dương được bầu làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hòa Bình vào tháng 8/2023. Đến tháng 8/2025, ông rời vị trí Chủ tịch và chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Được biết, ông Dương là con trai thứ hai của bà Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch HBS, và đang nắm hơn 6,5 triệu cổ phiếu HBS, tương ứng khoảng 19,7% vốn công ty.

Hai người con “bầu Thụy” cùng nắm cổ phần trị giá 5.700 tỷ đồng

Trong nhóm Gen Z đã tham gia lĩnh vực tài chính, hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) và Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) đang cùng sở hữu lượng lớn cổ phần Chứng khoán LPBank.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 4/6/2026. Ông Nguyễn Xuân Thái giữ chức Trợ lý HĐQT tại ngân hàng, đồng thời là Thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank và đảm nhiệm một số vị trí tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, thể thao và tài sản số.

Cả hai đều là con của ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank. Tính đến đầu tháng 7/2026, mỗi người sở hữu khoảng 190,02 triệu cổ phiếu Chứng khoán LPBank, tương ứng 13,49% vốn điều lệ sau khi công ty hoàn tất IPO.

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS dự kiến bắt đầu giao dịch trên HoSE từ ngày 18/8/2026 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu. Theo mức giá này, lượng cổ phần do mỗi người nắm giữ được định giá khoảng 5.700 tỷ đồng.

Sở hữu tài sản lớn nhưng chưa tham gia điều hành

Xét ở khía cạnh khác là giá trị cổ phiếu nắm giữ, bà Hồ Thủy Anh sinh năm 2001 được biết đến là con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đang nắm lượng lớn cổ phần Techcombank (TCB).

Bà Thủy Anh hiện sở hữu khoảng 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tương đương gần 4,9% vốn ngân hàng. Theo vùng giá cổ phiếu vào đầu tháng 6/2026, lượng cổ phiếu này từng được định giá khoảng 10.600 tỷ đồng, đưa bà vào nhóm những cá nhân có tài sản chứng khoán lớn nhất Việt Nam dù chưa đảm nhiệm vị trí quản trị hoặc điều hành được công bố tại Techcombank.

Em gái bà là Hồ Minh Anh, sinh năm 2003, cũng đang sở hữu khoảng 144 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 2% vốn ngân hàng.

Tại VPBank, ông Ngô Chí Trung Johnny, sinh năm 2002 là con trai Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng. Năm 2023, ông lần đầu công bố sở hữu 70 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,8% vốn điều lệ ngân hàng. Theo thị giá tại thời điểm đó, giá trị lô cổ phiếu ước tính khoảng 1.400 tỷ đồng và hiện vẫn được duy trì. Ông hiện cũng chưa tham gia HĐQT hay ban điều hành VPBank.

Trong ngành thủy sản, gia đình ông Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) có 4 con gái. Trong đó, bà Lê Thị Minh Ngọc (sinh năm 2002) là người con út. Bà Minh Ngọc sở hữu khoảng 11,02 triệu cổ phiếu MPC, tương ứng 2,72% vốn, nhưng chưa trực tiếp đảm nhiệm chức vụ điều hành được công bố tại công ty.

Sự hiện diện của thế hệ Gen Z đang cho thấy hai con đường chuyển giao tại các doanh nghiệp gia đình. Một nhóm được đưa vào bộ máy quản trị và điều hành từ sớm; nhóm còn lại trước hết tham gia cơ cấu sở hữu thông qua việc nắm giữ cổ phần.