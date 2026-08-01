Sinh nhật rực rỡ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 5/8 là ngày sinh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Vị doanh nhân gốc Hà Tĩnh đón sinh nhật lần thứ 58 với nhiều niềm vui lớn. Chỉ ít ngày trước, Vingroup đã báo lãi quý 2 cao kỷ lục, đạt 14.764 tỷ đồng, tăng khoảng 543% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận doanh thu đạt 222.336 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, tăng gần 349%.

Cùng kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến, quy mô tài sản của tập đoàn cũng không ngừng mở rộng. Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vingroup đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 17% chỉ trong nửa đầu năm. Đáng chú ý, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng cũng cao kỷ lục, đạt khoảng 105.429 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIC của Vingroup cũng tăng hơn 2% ngay trước sinh nhật tỷ phú Phạm Nhật Vượng. VIC hiện đang ở gần vùng đỉnh với thị giá 218.000 đồng/cp, tăng 270% sau một năm. Vốn hóa thị trường của Vingroup tương ứng đạt xấp xỉ 1,7 triệu tỷ đồng, vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VIC bứt phá đẩy tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên gần 34 tỷ USD, xếp thứ 66 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Tốc độ tăng tài sản chóng mặt trong một năm trở lại đây đã đưa người giàu nhất Việt Nam vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đàm trên bảng xếp hạng Forbes như Chủ tịch Samsung Jay Y. Lee, Chủ tịch Alibaba Jack Ma, nhà sáng lập BYD Wang Chuanfu,…

Ngoài cổ phiếu VIC, một phần không nhỏ tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm tại VinFast, doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq. Theo companiesmarketcap, VinFast hiện là 1 trong 10 hãng xe điện có vốn hóa lớn nhất thế giới. Đây cũng là hãng xe bán chạy nhất tại Việt Nam và đang mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế.

Bước sang tuổi mới, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang hướng đến những mục tiêu quan trọng cùng Vingroup. Trước mắt là hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2026 với mục tiêu doanh thu 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 200% so với năm 2025.

Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿