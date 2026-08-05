Đạm Phú Mỹ (DPM) bất ngờ "rót" hơn 130 tỷ đồng cho một khoản chi hiếm thấy

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Đạm Phú Mỹ, HoSE: DPM) ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 413,6 tỷ đồng, tăng 120,66% so với mức 187,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Đi sâu vào thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, hầu hết các khoản mục trong cơ cấu chi phí quản lý đều gia tăng, ngoại trừ khoản dự phòng phải trả Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh gần như không thay đổi.

Trong đó, chi phí nhân viên quản lý tăng 50,36%, lên 107,6 tỷ đồng; chi phí vật liệu quản lý tăng 21,45%, đạt 10,4 tỷ đồng; các chi phí quản lý doanh nghiệp khác tăng 80,13%, lên 131,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là chi phí nghiên cứu phát triển khi tăng từ vỏn vẹn khoảng 820 triệu đồng của quý II/2025 lên 130,5 tỷ đồng trong quý II năm nay, tương ứng mức tăng khoảng 15.813%, hay gấp gần 159 lần.

Điều này đồng nghĩa riêng chi phí nghiên cứu phát triển đã đóng góp hơn một nửa mức tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, cho thấy chiến lược đầu tư của Đạm Phú Mỹ đang có sự dịch chuyển rõ nét sang hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm và công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào các khoản chi quản lý thông thường.

Việc doanh nghiệp bất ngờ chi hơn 130 tỷ đồng cho chi phí nghiên cứu phát triển đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu sử dụng nguồn vốn này.

Chi phí nghiên cứu phát triển (R&D) của Đạm Phú Mỹ tăng đột biến trong quý 2/2026.

Báo cáo tài chính của Đạm Phú Mỹ không thuyết minh cụ thể các dự án nghiên cứu được triển khai. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành phân bón bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, phân bón chuyên biệt, nông nghiệp công nghệ cao và yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng lớn, việc gia tăng đầu tư cho chi phí nghiên cứu phát triển có thể phản ánh định hướng chuẩn bị cho các sản phẩm mới, tối ưu quy trình sản xuất hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Đây cũng là khoản mục hiếm khi ghi nhận mức tăng đột biến tại các doanh nghiệp phân bón, khiến diễn biến lần này của Đạm Phú Mỹ trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong mùa công bố kết quả kinh doanh.

Dù mạnh tay gia tăng chi phí quản lý, đặc biệt là chi phí nghiên cứu phát triển, kết quả kinh doanh của Đạm Phú Mỹ vẫn ghi nhận sự bứt phá.

Quý II/2026, doanh nghiệp đạt 6.986 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 20,82%, lên 5.321 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 85,6%, đạt gần 1.665 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi khởi sắc, doanh thu tài chính tăng 90,7%, đạt 187,2 tỷ đồng; lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng 18,02% lên 1,33 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng vọt từ 1,39 tỷ đồng lên gần 25 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 11,6% xuống còn 36,23 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay vẫn tăng 11,3% lên 36,73 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 16,85% lên 312,3 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 120,66%, chủ yếu do chi phí nghiên cứu phát triển.

Kết thúc quý II, Đạm Phú Mỹ báo lợi nhuận sau thuế đạt 915,5 tỷ đồng, tăng 121,56% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 906 tỷ đồng, tăng khoảng 125%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Đạm Phú Mỹ ghi nhận 12.609 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 115,2%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 71,6% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 95% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026 chỉ sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ đạt gần 18.496 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 10.230 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn, tương đương khoảng 55% tổng tài sản.

Trong khi đó, hàng tồn kho giảm gần 24%, còn 2.627 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng khoảng 11%, lên 6.951 tỷ đồng, song vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lại giảm hơn 22%, xuống còn 3.232 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu DPM đang nằm ở vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 4/8, giá cổ phiếu DPM ở mức 22.200 đồng, đứng giá so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,5 triệu đơn vị.

So với vùng đỉnh giá 32.000 đồng/cổ phiếu ở hồi giữa tháng 3, thị giá cổ phiếu DPM đã “bốc hơi” khoảng 30%, tương ứng đà giảm khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện, vốn hóa thị trường của Đạm Phú Mỹ ở mức 15.094 tỷ đồng.