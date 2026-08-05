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Doanh nghiệp 7 'tháng tuổi' của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn nhận chuyển nhượng 44,5 triệu cổ phiếu KHG

| | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp 7 'tháng tuổi' của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn nhận chuyển nhượng 44,5 triệu cổ phiếu KHG

KH Invest - doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn, sẽ nhận chuyển nhượng 44,5 triệu cổ phiếu KHG. Người chuyển nhượng số cổ phiếu trên chính là vợ Chủ tịch Khải Hoàn Land.

Công ty TNHH KH Invest (KH Invest) vừa báo cáo về việc chuyển nhượng 44,5 triệu cổ phiếu KHG, tương đương 9,9% vốn của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG, sàn HoSE) trong thời gian từ 8/7 đến 4/8/2026.

Người chuyển nhượng số cổ phiếu nói trên cho KH Invest là bà Trần Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, KH Invest sẽ nâng sở hữu từ 20 triệu cổ phiếu, chiếm 4,45% vốn KHG lên mức 64,5 triệu cổ phiếu chiếm 14,355 vốn KHG. Ở chiều ngược lại, bà Trần Thị Thu Hương sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu KHG nào.

Được biết, Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn đang nắm 137,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,54% vốn KHG. Như vậy, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn đang nắm giữ tổng cộng 201,7 triệu cổ phiếu, tương đương 44,89% vốn.

Doanh nghiệp 7 'tháng tuổi' của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn nhận chuyển nhượng 44,5 triệu cổ phiếu KHG- Ảnh 1.

Một dự án của Khải Hoàn Land. Ảnh: KHG

KH Invest mới được thành lập ngày 25/12/2025. Đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 201 tỷ đồng do ông Nguyễn Khải Hoàn góp 99,9%. Bà Phạm Thị Thảo (SN 1999) góp 0,1% còn lại đồng thời giữ chức Giám đốc.

Cập nhật ngày 23/7/2026, doanh nghiệp này tăng vốn lên mức 403 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông không thay đổi. Được biết, trong tổng số vốn góp của chủ sở hữu có 53,48% vốn được góp bằng tiền mặt và 46,51% vốn được góp bằng tài sản khác.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Khải Hoàn Land đã chấp thuận việc KH Invest được nhận góp vốn/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của KHG trong một lần hoặc nhiều lần từ Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn và vợ là bà Trần Thị Thu Hương.

Đại hội cũng chấp thuận cho KH Invest được mua cổ phần riêng lẻ và/hoặc nhận góp vốn/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của KHG trong một lần hoặc nhiều lần từ Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn và vợ là bà Trần Thị Thu Hương nêu trên dẫn đến công ty trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Khải Hoàn Land.

Trường hợp sau khi nắm giữ từ 25% vốn của Khải Hoàn Land thì KH Invest được mua cổ phần riêng lẻ và/hoặc nhận góp vốn/ nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết KHG trong một lần hoặc nhiều lần từ Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn và vợ là bà Trần Thị Thu Hương để đạt hoặc sở hữu vượt mức 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KHG thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Khải Hoàn

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