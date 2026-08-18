Từng lên Shark Tank gọi vốn và được 4/5 'cá mập' lựa chọn, startup đồng hồ Curnon bất ngờ thông báo 'khép lại hành trình' sau 9 năm hoạt động

“Khép lại hành trình sau 9 năm”

Cụ thể khi liên lạc qua phần tin nhắn trên fanpage Curnon có tích xanh với hơn 255.000 người theo dõi, thương hiệu gửi lời cảm ơn tới hàng trăm nghìn khách hàng đã đồng hành trong suốt 9 năm qua, đồng thời thông báo: "Chúng mình sẽ khép lại hành trình này".

Curnon cho biết việc bảo hành, sửa chữa sản phẩm vẫn được tiếp nhận tại địa chỉ 235 Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội.

"Curnon dừng lại, nhưng hy vọng tinh thần dám nghĩ, dám làm sẽ luôn cùng bạn bước tiếp", thương hiệu viết trong thông báo.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn trên Fanpage. Ảnh: Thúy Hạnh

Theo ghi nhận thêm của phóng viên, Hotline của thương hiệu không liên lạc được. Bên cạnh đó, Website Curnon cũng không còn truy cập được. Tuy nhiên, số điện thoại được Curnon công bố dành cho việc bảo hành, sửa chữa vẫn có người tiếp nhận. Khi được hỏi về việc Curnon dừng hoạt động, đầu mối này chỉ xác nhận tiếp nhận bảo hành, sửa chữa và không cung cấp thêm thông tin về việc thương hiệu dừng hoạt động.

Ảnh chụp website của thương hiệu hiện đã không thể truy cập

Curnon được thành lập vào cuối năm 2016 bởi những người trẻ Việt Nam có chung đam mê với đồng hồ. Trên trang giới thiệu, thương hiệu cho biết năm 2018 Curnon xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam và có màn gọi vốn thành công. Đến năm 2019, thương hiệu mở rộng lên 5 cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM.

Từng gây chú ý khi gọi vốn trên Shark Tank

Curnon từng gây chú ý khi xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam mùa 2 năm 2018. Hai nhà sáng lập Nguyễn Quang Thái và Trịnh Anh Đức khi đó giới thiệu Curnon là thương hiệu đồng hồ thời trang đầu tiên của Việt Nam và gọi vốn 5 tỷ đồng, đổi lấy 15% cổ phần.

Theo chia sẻ của phía Curnon tại chương trình, thương hiệu hướng tới nhóm khách hàng trẻ Việt Nam, tập trung vào phân khúc nằm giữa các sản phẩm không có thương hiệu và những thương hiệu đồng hồ cao cấp, lâu đời với mức giá đắt đỏ.

Màn gọi vốn thu hút 4/5 nhà đầu tư tham gia đàm phán. Sau nhiều vòng thương lượng, Curnon đồng ý với đề nghị từ Shark Dzung Nguyễn và Shark Louis Nguyễn. Thỏa thuận cuối cùng trị giá 5 tỷ đồng, gồm 3 tỷ đồng đổi lấy 20% cổ phần và 2 tỷ đồng là khoản vay chuyển đổi với mức chiết khấu 25%.

Ảnh: Shark Tank

Sau khi chương trình phát sóng, Curnon ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng truy cập và doanh thu. CEO Nguyễn Quang Thái cho biết traffic tăng 15 lần ngay trong đêm phát sóng, trong khi doanh thu tăng khoảng 7 lần sau 3 tháng. Ông đánh giá Shark Tank là một trong những chiến dịch truyền thông hiệu quả nhất đối với thương hiệu.

Thời điểm sau Shark Tank, Curnon tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động. Trong một chia sẻ sau đó, CEO Nguyễn Quang Thái cho biết thương hiệu theo đuổi mục tiêu xây dựng một thương hiệu thay vì chỉ đơn thuần là một cửa hàng, đồng thời xác định việc có những ý kiến trái chiều là một phần trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Sau hơn 9 năm kể từ khi thành lập, Curnon hiện thông báo khép lại hành trình. Thương hiệu chưa công bố nguyên nhân của quyết định này.



