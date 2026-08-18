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Cen Land tiếp tục bán vốn một công ty con

| | Doanh nghiệp

Cen Land tiếp tục bán vốn một công ty con

Cen Land hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã: CRE, sàn HoSE) vừa công bố việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn. Theo đó, kể từ ngày 17/8, CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn chính thức không còn là công ty con của Cen Land.

Cen Land gần đây liên tiếp cơ cấu lại danh mục công ty con. Trước đó, ngày 24/7, Cen Land cũng công bố hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phố Xanh Group. Kể từ ngày 24/7, Bất động sản Phố Xanh Group chính thức không còn là công ty con của CRE.

Cen Land tiếp tục bán vốn một công ty con- Ảnh 1.

Dự án Dự án Quảng Yên Centro tại tỉnh Quảng Ninh do CRE phát triển. Ảnh: CRE

Về hoạt động kinh doanh, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 450 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng nhưng giá vốn tăng cao hơn khiến lợi nhuận gộp giảm gần 25% chỉ còn 76 tỷ đồng.

Cùng với đó, áp lực chi phí đã khiến lợi nhuận sau thuế thu hẹp tới 90% chỉ còn hơn 4 tỷ đồng.

CRE cho biết, thị trường bất động sản quý II có nhịp giao dịch chậm lại do tác động từ xu hướng tăng lãi suất, khiến tâm lý nhà đầu tư và khách hàng thận trọng hơn.

Nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh, công ty đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, xúc tiến bán hàng, quảng bá sản phẩm và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ kinh doanh linh hoạt. Các hoạt động này giúp tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng nhưng đồng thời kéo giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, trực tiếp "bào mòn" lợi nhuận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CRE ghi nhận doanh thu thuần hơn 900 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế gần 30 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng, giảm 48% và 53% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, CRE đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 158% và 196% so với năm 2025. Với kế hoạch này, doanh nghiệp mới thực hiện được 26% và 10% sau nửa đầu năm.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
CEN Land

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