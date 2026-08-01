Bầu Đức giải thích mức giá 60.600 đồng/cp gấp 2,5 lần giá sổ sách của "gà vàng" sắp chào bán

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) dự kiến chào bán 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cp.

Trong khi đó, cổ phiếu HAG của công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai giao dịch quanh 14.150 đồng/cp vào chiều 18/8, tức giá IPO HGI cao gấp khoảng 4,3 lần thị giá HAG.

Giá IPO 60.600 đồng/cp có đắt?

Tại phần Q&A, một nhà đầu tư đặt vấn đề mức giá chào bán HGI tương ứng khoảng 2-3 lần giá trị sổ sách và hỏi cơ sở nào để nhà đầu tư chấp nhận mức định giá trên.

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cho rằng dư địa của HGI nằm ở việc diện tích cây trồng lớn chưa được khai thác.

Theo bầu Đức, hiện HGI mới khai thác khoảng 40% diện tích đất canh tác. Các phần diện tích còn lại dự kiến lần lượt được đưa vào khai thác trong các năm 2027, 2028 và 2029, qua đó tạo thêm doanh thu và lợi nhuận.

Ông Đức cũng nhắc đến định hướng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% trong 3 năm liên tiếp. Trong tài liệu roadshow, HGI công bố mức cổ tức tiền mặt 50%, tương đương 5.000 đồng/cp.

Ở góc độ định giá, ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Tổng Giám đốc OCBS, cho biết P/B của HGI theo số liệu năm 2025 khoảng 2,4-2,5 lần, ROE khoảng 44%, trong khi P/E khoảng 6 lần. Theo đại diện OCBS, mức P/B cần được đặt trong tương quan với khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Tài liệu roadshow cho biết năm 2025, HGI đạt 4.885 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,83%, và 1.486 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 74,63%. ROE đạt 44,37%, trong khi tổng tài sản ở mức 10.657 tỷ đồng.

Đặt tham vọng vào cà phê

Một trong những trọng tâm trong kế hoạch những năm tới của HGI là cà phê Arabica.

Hiện HGI quản lý tổng cộng 7.932 ha vùng trồng tại Lào, gồm 2.365 ha chuối, 2.464 ha cà phê, 1.713 ha sầu riêng, 691 ha mắc ca và 698 ha dâu tằm.

Theo kế hoạch đến năm 2028, diện tích chuối được duy trì ở 2.365 ha, sầu riêng tăng nhẹ lên 1.771 ha, trong khi cà phê tăng mạnh từ 2.464 ha lên 6.323 ha, tức trồng thêm khoảng 3.859 ha. HGI cũng dự kiến đầu tư hai nhà máy chế biến ướt cà phê quy mô lớn tại Lào.

Bầu Đức cho biết HGI dự kiến có vụ cà phê thương mại đầu tiên trong năm 2027 và khoảng tháng 10/2027 bắt đầu ghi nhận doanh thu từ mảng này.

Ông kỳ vọng trong khoảng hai năm tới, cà phê có thể vươn lên trở thành mảng đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn nhất, đứng trên sầu riêng và chuối.

Thực tế năm 2025, chuối vẫn là nguồn thu áp đảo, mang về 3.661 tỷ đồng và chiếm 74,95% doanh thu HGI. Sầu riêng đóng góp 368 tỷ đồng, tương đương 7,53%.

Ở quy mô toàn HAGL, bầu Đức xác nhận tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành 10.000 ha cà phê trong năm 2026 và nâng tổng diện tích lên 20.000 ha trong năm 2027.

Theo ông Đức, HAGL dự kiến cần khoảng 5.200 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai chương trình đầu tư này. Nguồn vốn được tính toán từ lợi nhuận giữ lại, trái phiếu, vốn vay ngân hàng và nguồn thu từ IPO công ty con.

Áp lực hoàn thành kế hoạch nằm ở nửa cuối năm

Tại roadshow, nhà đầu tư cũng đặt vấn đề về tiến độ thực hiện kế hoạch khi sau 6 tháng HGI mới hoàn thành khoảng 29% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận.

Phía doanh nghiệp cho rằng hoạt động nông nghiệp có tính mùa vụ, doanh thu và lợi nhuận thường tập trung nhiều hơn vào hai quý cuối năm, đồng thời kỳ vọng HGI hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo tài liệu roadshow, HGI đặt mục tiêu năm 2026 đạt 7.456 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 52% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.815 tỷ đồng, tăng khoảng 22%.

Đến năm 2027, doanh thu được dự phóng lên 9.544 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.967 tỷ đồng. Biên LNST tương ứng lần lượt là 24,3% năm 2026 và 31,1% năm 2027, so với 30,4% năm 2025.

Ông Trần Thái Bình Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển thị trường của OCBS (phải) trả lời câu hỏi

Một nhà đầu tư cũng hỏi về nguyên nhân tỷ suất lợi nhuận dự kiến giảm trong năm 2026. Đại diện OCBS cho biết một phần đến từ hoạt động thương mại nội bộ của HGI, trong đó doanh nghiệp cung cấp vật tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống và các đầu vào khác cho các đơn vị trong tập đoàn với biên lợi nhuận thấp. Khi tỷ trọng hoạt động này tăng, biên lợi nhuận bình quân có thể bị kéo xuống.

Ngoài kết quả kinh doanh, nhà đầu tư đặt câu hỏi về quỹ đất tại Lào sau thông tin một số dự án của doanh nghiệp nước ngoài tại đây bị thu hồi.

Bầu Đức cho biết các dự án HAGL tại Lào được thực hiện theo hình thức đầu tư chính ngạch, gồm thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam, xin chấp thuận đầu tư tại Lào và chuyển vốn qua hệ thống ngân hàng.

Khi được hỏi trực tiếp nên lựa chọn cổ phiếu HGI hay HAG, bầu Đức không đưa ra khuyến nghị. Ông cho rằng quyết định phụ thuộc khẩu vị của từng nhà đầu tư cũng như việc họ quan tâm tới từng mảng kinh doanh trong hệ sinh thái HAGL.

IPO hơn 1.100 tỷ đồng, dự kiến lên UPCoM trước HOSE﻿

Theo phương án chào bán, HGI dự kiến phát hành 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11,157% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 60.600 đồng/cp. Tổng giá trị chào bán theo đó đạt khoảng 1.139 tỷ đồng.

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc kéo dài đến 17h ngày 7/9/2026, trong khi thời hạn hoàn tất thanh toán là ngày 14/9/2026.

Theo kế hoạch trong tài liệu roadshow, HGI sẽ thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch trên UPCoM trong quý III - quý IV/2026.

Tại phần Q&A, Tổng Giám đốc OCBS Nguyễn Đức Quân Tùng cho biết sau giai đoạn giao dịch UPCoM, doanh nghiệp đặt mục tiêu chuyển lên HOSE vào đầu năm 2027.

Ông Tùng cũng cho biết đợt IPO dự kiến có tối thiểu hai nhà đầu tư tổ chức tham gia, gồm cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.