Website Bamboo Airways không còn hiển thị chuyến bay khả dụng trong tháng 8 trên nhiều đường bay

Sau hàng loạt chuyến bay bị điều chỉnh trong những ngày cuối tháng 7, Bamboo Airways tiếp tục xuất hiện thêm dấu hiệu bất thường khi hệ thống đặt vé trên website chính thức gần như không còn hiển thị chuyến bay trong tháng 8 trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm.

Ghi nhận trên website đặt vé của Bamboo Airways vào ngày 1/8, khi tìm kiếm các hành trình như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng hay TP.HCM - Đà Nẵng trong nhiều ngày của tháng 8, hệ thống không hiển thị chuyến bay khả dụng để đặt vé. Trong khi đó, các hãng hàng không khác vẫn mở bán bình thường trên cùng giai đoạn.

Đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways cũng chưa phát đi thông báo chính thức về việc dừng khai thác toàn bộ mạng bay trong tháng 8.

Tuy nhiên, trên website của hãng vẫn đang đăng tải thông báo về việc thay đổi lịch khai thác và xin lỗi hành khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay điều chỉnh trong thời gian qua.

Trước đó, tối 28/7, Bamboo Airways cũng phát thông báo nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình vận hành, gửi lời xin lỗi đến hành khách và cho biết lượng yêu cầu hoàn vé tăng cao khiến thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.

Không chỉ việc đặt vé gặp nhiều dấu hiệu bất thường, khả năng hỗ trợ khách hàng của hãng cũng đang gặp khó.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cuộc gọi tới tổng đài chăm sóc khách hàng của Bamboo Airways trong ngày 31/7 cũng không thể kết nối với nhân viên. Sau phần hướng dẫn tự động, cuộc gọi liên tục ở trạng thái chờ hoặc thông báo "tất cả các nhân viên tổng đài đều đang bận" và không có người tiếp nhận.

Trong khi đó, trên các bài đăng mới nhất của Bamboo Airways, nhiều hành khách để lại bình luận phản ánh việc chờ hoàn tiền, cần xác nhận lịch bay hoặc chưa thể liên hệ được với hãng để được hỗ trợ.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh chất lượng khai thác của Bamboo Airways thời gian gần đây có dấu hiệu suy giảm.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 6/2026, Bamboo Airways khai thác 725 chuyến bay, trong đó có 241 chuyến chậm giờ, tương ứng tỷ lệ chậm khoảng 33%. Đây là một trong những tỷ lệ chậm chuyến cao nhất trong số các hãng hàng không nội địa thời điểm đó.