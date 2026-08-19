Một doanh nghiệp chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 21%

Theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 6/8, CTCP Long Hậu (HoSE: LHG) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt vào ngày 20/8, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8/2026 và dự kiến thanh toán cổ tức ngày 22/9. Tỷ lệ thực hiện là 21%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.100 đồng.



Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Long Hậu cần chi cho đợt cổ tức này ước tính khoảng 105 tỷ đồng. Đây cũng là mức chi trả đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.



Long Hậu triển khai kế hoạch chia cổ tức trong bối cảnh hoạt động kinh doanh nửa đầu năm có dấu hiệu chững lại. Quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận hơn 189 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15% so với cùng kỳ.



Nguồn thu từ cho thuê đất đã phát triển hạ tầng giảm 51%, xuống còn hơn 53 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ cho thuê nhà xưởng, khu lưu trữ và trung tâm thương mại tăng 10%, đạt gần 62 tỷ đồng.



Sau khi trừ các chi phí, Long Hậu báo lãi ròng hơn 75 tỷ đồng trong quý II, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 365 tỷ đồng, giảm 20%; lợi nhuận ròng đạt hơn 187 tỷ đồng, giảm 6%.



Năm 2026, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 728 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 166 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn 4% và 43% so với kết quả năm trước. Sau nửa chặng đường, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 62% mục tiêu doanh thu, đồng thời vượt khoảng 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Long Hậu hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu tại Long An, với tổng quy mô khoảng 500ha. Trong đó, KCN Long Hậu giai đoạn 1 rộng hơn 137ha và khu mở rộng hơn 108ha đều đã được lấp đầy 100%.



Long Hậu 3 – giai đoạn 1 có diện tích gần 124ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 60% vào cuối năm 2025.