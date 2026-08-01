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Sang Campuchia buôn “vàng trắng”, lãi hơn 300 tỷ đồng một năm

| | Doanh nghiệp

Sang Campuchia buôn “vàng trắng”, lãi hơn 300 tỷ đồng một năm

Cao su Tân Biên - Kampong Thom thực hiện 2 dự án cao su tại Vương quốc Campuchia với tổng diện tích 12.957,91 ha.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom ghi nhận doanh thu hơn 1.029 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 331,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,5% và 16,1% so với năm trước.

Biên lợi nhuận gộp đạt khoảng 44,49%, nhích nhẹ so với mức 44,33% của năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 377,4 tỷ đồng, tăng 15,5%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu.

Biên lợi nhuận ròng tăng từ khoảng 30,1% lên 32,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tương ứng tăng từ 1.991 đồng lên 2.312 đồng, tương đương 16,1%.

Trong năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các bên liên quan đạt 415,2 tỷ đồng, tăng 33,8% so với mức 310,3 tỷ đồng năm trước. Trong đó, riêng doanh thu với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đạt 373,3 tỷ đồng, còn doanh thu với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt 41,8 tỷ đồng.

Doanh thu từ bên liên quan chiếm khoảng 40,3% doanh thu thuần, tăng mạnh so với mức 32,7% của năm 2024.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, chăm sóc rừng cao su và mua bán cao su, với hoạt động sản xuất gắn đáng kể với các dự án cao su tại Campuchia.

Công ty được thành lập năm 2007, thực hiện 2 dự án cao su tại Vương quốc Campuchia với tổng diện tích 12.957,91 ha. Trong đó dự án 1 (Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên – Kampong Thom) 7.243,91 ha; dự án 2 (Công ty TNHH Cao su Mê Kông) 5.714 ha.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, công ty có vốn điều lệ 1.434 tỷ đồng, tương ứng 143,4 triệu cổ phần. Trong cơ cấu sở hữu, CTCP Cao su Tân Biên nắm 58,97% vốn, tương đương hơn 845,6 tỷ đồng và là công ty mẹ/cổ đông chi phối; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) trực tiếp sở hữu thêm 41% vốn, còn các cổ đông khác chỉ nắm khoảng 0,03%.

Doanh nghiệp hiện sở hữu các công ty con hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc và chế biến cao su, gồm Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên - Kampong Thom tại Campuchia và Công ty TNHH MTV Cao su Mê Kông tại Long An.

Yên Chi

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