Nóng: YouTube đổi cách tính lượt xem: “View” tăng phi mã nhưng nhà sáng tạo nội dung liệu có kiếm thêm tiền?

Bỏ quy tắc 30 giây: Vừa bấm “play” là tính 1 view

Thay vì bắt người dùng phải nán lại ít nhất 30 giây như trước đây, bộ đếm lượt xem (view count) mới của YouTube sẽ ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát.

Thông báo về việc thay đổi cách tính lượt xem của Youtube trên nền tảng X (Ảnh: Thien Minh)

Khi còn sử dụng cách tính cũ, cột mốc 30 giây từng là “lằn ranh sinh tử” đối với mọi nhà sáng tạo nội dung. Để níu chân khán giả, các nhà sáng tạo nội dung đã tạo ra đủ mọi công thức, từ việc dựng những giây đầu thật kịch tính kéo dài trong suốt 30 giây đầu cho đến việc cố giấu nội dung cốt lõi ở khoảng giữa video. Một video dù đạt hàng triệu lượt bấm nhưng nếu người dùng thoát ra ở giây thứ 29 thì về mặt chỉ số vẫn bị tính là số 0 tròn trĩnh.

Tuy nhiên, khi video ngắn xuất hiện với thói quen xem video đã thay đổi. Người dùng cần biết chính xác nội dung ngay từ những giây đầu tiên của video, cấu trúc phát triển nội dung theo cách tính cũ đã trở nên lạc hậu.

Ngoài ra, các thương hiệu đã có một làn sóng dịch chuyển ngân sách quảng cáo cực lớn sang các nền tảng khác trong thời gian qua, YouTube vì thế cũng không thể đứng yên.

Điều này đồng nghĩa với việc YouTube đã hoàn toàn chấp nhận chạy theo mô hình đếm view của các nền tảng đối thủ khác như TikTok, Instagram hay X (Twitter). Trước đó vào năm 2025, nền tảng này cũng đã thử nghiệm cơ chế đếm “view” tức thì cho định dạng video ngắn (Shorts) và giờ đây áp dụng cho toàn bộ video dài truyền thống, bao gồm cả định dạng podcast và livestream.

Trong bản thông báo mới nhất của mình, YouTube cho biết việc thay đổi cách tính lượt xem nhằm giúp các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp loại bỏ sự nhầm lẫn giữa các định dạng, từ đó đánh giá chính xác hơn “mức độ tiếp cận tổng thể” của kênh.

Số lượt xem tăng vọt, nhưng tiền thu về vẫn giữ nguyên

Đối với những nhà sáng tạo nội dung và các công ty truyền thông hoạt động trên nền tảng này, việc chỉ số lượt xem công khai tăng mạnh nghe có vẻ là một tín hiệu mừng. Tuy nhiên, đằng sau con số hiển thị trên màn hình lại là một thực tế hoàn toàn khác về mặt tài chính.

YouTube xác nhận bản cập nhật này không làm thay đổi thu nhập của nhà sáng tạo và cũng không nới lỏng điều kiện tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP).

Nguyên nhân là do hệ thống chia sẻ doanh thu quảng cáo vẫn giữ nguyên các chỉ số cốt lõi là “lượt xem tương tác” (Engaged Views) và “giờ xem tương tác”. Vậy nên số lượt xem công khai (Public View) chỉ dùng để trưng bày, tạo hiệu ứng đám đông và giúp video nhìn có vẻ "viral" hơn. Trong khi đó số lượt xem tính tiền nằm sâu trong bảng phân tích nội bộ (YouTube Analytics) và quảng cáo chỉ được tính tiền khi người xem thực sự nán lại xem video đủ lâu hoặc tương tác với quảng cáo. Cuối cùng thì tiêu chí để được tính tiền vẫn không thay đổi, là thời gian và tỉ lệ giữ chân người xem.

Số lượt xem tăng nhưng số tiền thu về sẽ vẫn giữ nguyên (Ảnh: Monetizedeal)

Nói cách khác, một video có thể tăng từ 100.000 view lên 500.000 view nhờ cách đếm mới, nhưng số tiền quảng cáo mà nhà sáng tạo nội dung nhận được vào cuối tháng vẫn không thay đổi nếu người dùng chỉ bấm vào rồi thoát ra trong vài giây đầu.

Bản chất của sự thay đổi thuật toán: Ai thật sự hưởng lợi?

Hành động này của YouTube diễn ra trong bối cảnh nền tảng đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt từ TikTok và các nền tảng khác trong việc giữ chân ngân sách quảng cáo của các thương hiệu. Bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn tính lượt xem, YouTube giúp nền tảng và các nhà sáng tạo nội dung dễ dàng báo cáo con số "tiếp cận khủng" với các đối tác và khách hàng.

Áp lực cạnh tranh từ TikTok và các nền tảng khác khiến Youtube phải thay đổi cách tính lượt xem (Ảnh: Gelato)

Ngoài ra, những nhà sáng tạo nội dung mới đang chật vật trên con đường xây kênh cũng chính là đối tượng được hưởng lợi lớn sau những thay đổi này. Nhìn lượt xem tăng vọt nhanh chóng, sản phẩm của họ tạo ra cảm giác "trông cũng không đến nỗi nào", giúp họ có thêm động lực để kiên trì sản xuất nội dung tiếp theo thay vì bỏ cuộc sớm. Bên cạnh đó, các nhãn hàng và agency cũng dễ dàng hơn trong việc làm đẹp báo cáo tiếp cận, dù giá trị chuyển đổi thực tế đằng sau những con số ấy vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Sự thay đổi này buộc các đơn vị làm nội dung và doanh nghiệp phụ thuộc vào YouTube phải thay đổi tư duy, không thể nhìn vào con số lượt xem hiển thị bên ngoài để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Muốn biết một video có mang lại tiền thật hay không, nhà sáng tạo nội dung cần xem kỹ các chỉ số về thời gian và tỷ lệ giữ chân, giờ xem thực tế trong bảng quản trị nội bộ.