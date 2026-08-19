Trong 3 ngày, 35 xe bồn được huy động, sân vận động lớn nhất hành tinh của Vingroup đổ xong 5.000m³ bê tông móng

Ngày 18/8/2026, CTCP Phát triển và Đầu tư xây dựng VinCons cho biết đã hoàn thành đợt đổ 5.000m³ bê tông phần móng sân vận động VinFast - Trống Đồng, sau 3 ngày thi công liên tục từ ngày 16/8.

Để xử lý khối lượng bê tông lớn trong thời gian ngắn, nhà thầu huy động 35 xe bồn cùng hệ thống bơm cao, bơm tĩnh hoạt động liên tục trên công trường.

Sau khoảng 8 tháng triển khai, hình hài sân vận động VinFast - Trống Đồng đang dần hiện rõ. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Nếu đi vào vận hành đúng thiết kế, đây được kỳ vọng trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, đồng thời có quy mô gấp hơn 3 lần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 73,3ha. Hiện hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng lượng lớn máy móc, thiết bị đang được bố trí thi công theo nhiều ca nhằm bám sát tiến độ.

Đến nay, công tác san lấp tại khu vực sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ cơ bản hoàn tất. Khối lượng thi công đài móng và san nền tầng 1 đã vượt 70%, qua đó tạo điều kiện để dự án chuyển sang giai đoạn tăng tốc phần thân và triển khai các hạng mục kỹ thuật phức tạp hơn.

Một trong những phần việc đáng chú ý sắp được triển khai là hệ mái vòm có khả năng đóng mở tự động. Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép của sân vận động sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026. Sau đó, nhà thầu sẽ tập trung lắp dựng mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân cùng các hạng mục kỹ thuật liên quan.

Nếu tiến độ được giữ đúng kế hoạch, hệ mái vòm dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 5/2027, trước thời điểm toàn bộ công trình về đích khoảng hai tháng.

Không chỉ tăng tốc ở khu vực sân vận động chính, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối xung quanh dự án cũng đang được triển khai song song. Các tuyến đường nội khu và đường kết nối hiện đã hoàn thành hơn 80% khối lượng.

Những phần việc còn lại như thảm nhựa, trồng cây xanh và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đang tiếp tục được thực hiện, nhằm hình thành đồng bộ mạng lưới giao thông phục vụ toàn bộ tổ hợp thể thao khi đi vào hoạt động.