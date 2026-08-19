Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công
Sau 8 tháng thi công, sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ở phía Nam Hà Nội lộ rõ 4 khán đài, từng bước hình thành công trình dự kiến lớn nhất thế giới.
Sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ở Hà Nội dần thành hình. (Video: Anh Đoàn)
Anh Đoàn - Đắc Huy
VTC News
Theo VTC News
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