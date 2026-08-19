Phút thứ 41: Ai trả tiền, ai bỏ cuộc?

Với các tổ chức và doanh nghiệp lớn, câu chuyện này hiếm khi xảy ra vì ngân sách công nghệ thông tin thường đã bao gồm các gói bản quyền phần mềm hàng năm. Nhưng với những người thường xuyên gặp giới hạn thời gian này – giáo viên dạy online, sinh viên học nhóm hay các startup đang cần tối ưu từng khoản chi phí – “phút thứ 41” vẫn là một bài toán thực tế. Họ cần một không gian họp đủ dài, ổn định mà không nhất thiết phải gánh thêm khoản phí thuê bao cố định hàng tháng.

Nỗi lo 'bị ngắt quãng' sau 40 phút của một buổi dạy học trực tuyến được giải quyết nhờ thời lượng họp liên tục lên đến 120 phút trên Tammi Meeting.

Đây là khoảng nhu cầu mà Tammi Meeting – tính năng họp trực tuyến trên ứng dụng Viettel Tammi – có thể phát huy lợi thế. Với thời lượng họp dài và chính sách data dành cho thuê bao Viettel, Tammi mang đến thêm một lựa chọn cho người dùng cá nhân và các nhóm làm việc nhỏ.

Bài toán đánh đổi: Tiền hay thời gian?

Các phiên bản miễn phí của dịch vụ họp trực tuyến thường đi kèm những giới hạn nhất định về thời lượng hoặc tính năng. Đây là một mô hình kinh doanh phổ biến, trong đó người dùng có nhu cầu cao hơn có thể lựa chọn nâng cấp lên các gói trả phí.

Nhưng nhu cầu thực tế đôi khi lại nằm ở khoảng giữa.

Một buổi học có thể kéo dài 90 phút. Một cuộc trao đổi công việc hay brainstorm của nhóm nhỏ hoàn toàn có thể vượt quá một giờ. Người dùng chưa chắc cần thêm nhiều tính năng nâng cao; đôi khi họ đơn giản chỉ muốn cuộc trao đổi đang diễn ra được tiếp tục.

Tammi Meeting hiện cho phép một phiên họp kéo dài tới 120 phút liên tục với tối đa 100 người tham gia. Khoảng thời gian này phù hợp với phần lớn nhu cầu học tập, làm việc nhóm hay trao đổi công việc thông thường mà không phát sinh thêm chi phí để kéo dài phiên họp.

Giá trị của 120 phút vì thế không nằm ở việc nhiều hơn một nền tảng nào đó bao nhiêu phút, mà ở câu hỏi thực tế hơn: người dùng có thể hoàn thành buổi học hay cuộc họp của mình trong một phiên hay không?

Lợi thế từ hạ tầng viễn thông

Thời gian không phải chi phí duy nhất của một cuộc họp trực tuyến. Với những người thường xuyên tham gia bằng điện thoại, data cũng là một phần của bài toán.

Một cuộc gọi video kéo dài hàng giờ có thể tiêu tốn lượng data đáng kể. Điều này ít được để ý khi người dùng luôn có Wi-Fi, nhưng lại thiết thực với sinh viên, người làm việc di động hay những người thường xuyên tham gia họp bằng 4G/5G.

Khách hàng Viettel sử dụng Tammi Meeting được miễn phí data, giúp người dùng linh hoạt tham gia họp ở bất cứ đâu bằng mạng di động.

Với thuê bao Viettel, data sử dụng cho các tính năng liên lạc thuộc phạm vi chính sách trên Tammi được miễn phí. Việc kết hợp giữa dịch vụ số và năng lực viễn thông của Viettel vì thế tạo ra một lợi thế khá đặc thù: người dùng có thể tham gia những cuộc họp dài bằng mạng di động mà bớt phải cân nhắc lượng data còn lại trong gói cước.

Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa với nhóm người dùng giáo dục, cá nhân và các startup nhỏ.

Một doanh nghiệp lớn đã vận hành ổn định trên một hệ sinh thái làm việc toàn diện sẽ không dễ thay đổi nền tảng chỉ vì một vài lợi ích riêng lẻ. Chi phí chuyển đổi quy trình, dữ liệu và thói quen sử dụng của hàng trăm, hàng nghìn nhân sự có thể rất lớn.

Nhưng một nhóm sinh viên hay startup 10 người thì khác. Rào cản chuyển đổi của họ thấp hơn đáng kể và quyết định sử dụng một công cụ mới thường dựa trên những tiêu chí rất thực tế: dễ dùng, đủ tính năng, ổn định và hợp lý về chi phí.

Dù vậy, một sản phẩm mới vẫn cần thời gian để chứng minh năng lực.Những thông số như khả năng AI xử lý hàng trăm loại tạp âm hiện là công bố từ nhà phát triển và cần tiếp tục được kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế trong những điều kiện mạng, thiết bị và môi trường khác nhau.

Quan trọng hơn, thời lượng dài hay miễn data có thể là lý do khiến người dùng thử một nền tảng, nhưng để họ tiếp tục sử dụng, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng cuộc họp: âm thanh có rõ không, hình ảnh có ổn định không và kết nối có được duy trì tốt khi điều kiện mạng thay đổi?

Lợi thế miễn data cũng có phạm vi cụ thể khi tập trung vào thuê bao Viettel và các tính năng thuộc chính sách áp dụng. Với người sử dụng mạng khác hoặc thường xuyên kết nối Wi-Fi, yếu tố này sẽ có ý nghĩa khác.

“Phút thứ 41” vì thế không hẳn là câu chuyện nền tảng nào cho nhiều phút hơn nền tảng nào.

Với hàng triệu người học tập, làm việc tự do và những nhóm nhỏ ngoài kia, đó đơn giản là nhu cầu về một cuộc họp đủ dài, đủ ổn định và không phải cân nhắc quá nhiều về chi phí.

Bởi khi một cuộc họp đang diễn ra tốt, trải nghiệm tốt nhất ở phút thứ 41 có lẽ chỉ đơn giản là: không có gì xảy ra cả.