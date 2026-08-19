Tập đoàn CNCTech khánh thành hạ tầng giai đoạn 1 KCN Nam Bình Xuyên Green Park gần 300 ha tại Phú Thọ

Sáng 18/8/2026, Tập đoàn CNCTech và Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park đã tổ chức lễ khánh thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và khởi công xây dựng giai đoạn 2 dự án KCN Nam Bình Xuyên Green Park. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 KCN Nam Bình Xuyên Green Park

KCN Nam Bình Xuyên Green Park có quy mô 295,74 ha, tọa lạc tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, do CNCIndustrial - nhà phát triển giải pháp công nghiệp thuộc Tập đoàn CNCTech triển khai. Dự án được khởi công ngày 19/8/2025 trong sự kiện trực tuyến toàn quốc chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và được phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh , bền vững, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, điện tử và logistics.

Hoàn thành 52 ha hạ tầng, triển khai thêm 40 ha

Sau một năm triển khai, khoảng 52 ha hạ tầng kỹ thuật thuộc giai đoạn 1 đã được hoàn thiện, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, gồm trục giao thông chính rộng 62-70 m với 6 làn xe, các tuyến đường nhánh rộng 23-28 m; nguồn điện quốc gia qua trạm 110/22kV và hệ thống cấp điện ngầm dạng mạch vòng; hệ thống cấp nước công suất 10.000 m³/ngày đêm cùng bể dự phòng 7.500 m³.

Hệ thống thoát nước mưa, hồ điều hòa và cây xanh dọc trục đường nội khu tại KCN Nam Bình Xuyên Green Park đã được đầu tư đồng bộ trong hạ tầng giai đoạn 1

Các hạng mục xử lý nước thải, thoát nước mưa, hồ điều hòa, cây xanh, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy cũng đã được triển khai. Dự án đồng thời định hướng lắp đặt 100% hệ thống điện mặt trời áp mái.

Hạ tầng kỹ thuật Giai đoạn 1 của KCN Nam Bình Xuyên Green Park đã hoàn thiện

Trong đó, nhà máy xử lý nước thải tập trung được ứng dụng công nghệ Nhật Bản, vận hành tự động và quan trắc thông minh 24/7, công suất 4.000m³/ngày đêm, có khả năng nâng lên 20.000m³/ngày đêm; nước sau xử lý đạt chuẩn cột A và có khả năng tái sử dụng.

Theo chủ đầu tư, việc đầu tư hạ tầng môi trường ngay từ giai đoạn đầu nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và ESG của các doanh nghiệp sản xuất khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Bình Xuyên Green ứng dụng công nghệ Nhật Bản, vận hành tự động và quan trắc thông minh 24/7

Cùng với việc hoàn thành giai đoạn 1, KCN Nam Bình Xuyên Green Park đã nhận quyết định giao đất giai đoạn 2 với quy mô 40 ha và bắt đầu triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, qua đó tiếp tục bổ sung quỹ đất phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư.

Lợi thế kết nối với Hà Nội và các trung tâm logistics

Nam Bình Xuyên Green Park nằm tại khu vực tiếp giáp Hà Nội, kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Nội Bài và cảng Hải Phòng.

Theo định hướng phát triển hạ tầng khu vực, khả năng liên kết vùng của dự án sẽ được hỗ trợ bởi các tuyến Vành đai 4, Vành đai 5, hệ thống 6 cầu vượt sông Hồng kết nối với Hà Nội và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng nằm liền kề.

Dự án cũng nằm trong khu vực "xa lộ công nghiệp" tập trung chuỗi 10 khu công nghiệp với tổng quy mô hơn 2.500 ha tại tỉnh Phú Thọ. Khi các khu công nghiệp được hoàn thiện và đi vào hoạt động, hệ sinh thái sản xuất này được kỳ vọng tạo nhu cầu đến 150.000 lao động, đi kèm nhà ở, thương mại và dịch vụ trong khu vực.

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park nằm trong xa lộ công nghiệp quy mô hơn 2.500 héc-ta tại tỉnh Phú Thọ và tiếp giáp với Hà Nội

Dành quỹ đất riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nam Bình Xuyên Green Park dành một phần quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Sau một năm kể từ thời điểm khởi công, Nam Bình Xuyên Green Park đã thu hút 8 doanh nghiệp, nhà đầu tư nhỏ và vừa đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong.

Tổng diện tích đăng ký khoảng 80.207 m², tương đương hơn 8 ha, với tổng vốn đầu tư gần 50 triệu USD. Các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chính xác.

Trao giấy chứng nhận đầu tư

Trong khuôn khổ sự kiện ngày 18/8, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng trao giấy chứng nhận đầu tư và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác của CNCIndustrial với các đối tác trong và ngoài khu.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao Giấy chứng nhận đầu tư và chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác tại sự kiện

Cùng ngày, KCN Nam Bình Xuyên Green Park và Tập đoàn CNCTech đã khởi công tổ hợp công nghiệp sản xuất gồm 6 công trình nhà máy trên quỹ đất gần 6 ha. Theo kế hoạch, tổ hợp dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2026.

Lễ khởi công Tổ hợp công nghiệp sản xuất gồm 6 công trình nhà máy, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2026

Theo định hướng dài hạn, dự án cũng đang được xem xét đưa vào Khu thương mại tự do gắn với tỉnh Phú Thọ. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án Khu thương mại tự do của tỉnh.

Với việc hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 và bắt đầu hình thành cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, Nam Bình Xuyên Green Park đặt mục tiêu phát triển theo mô hình khu

công nghiệp xanh, thông minh, đồng thời đóng góp vào hệ sinh thái sản xuất, logistics và công nghệ của tỉnh Phú Thọ, đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ trên hành trình trở thành trung tâm sản xuất - logistics - công nghệ cao hàng đầu cả nước đến năm 2030.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park Địa chỉ: Xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ

Website: greenparkvp.vn

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