Công ty của đại gia Nguyễn Duy Kiên tiếp tục thay Chủ tịch lần thứ 4, nữ tướng SN 1983 được chọn

Theo đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp mới nhất, bà Lê Thu Trang hiện đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Kita Invest.



Trước bà Trang, vị trí này do ông Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1977, đảm nhiệm. Ông Đức mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Kita Invest vào tháng 5/2026, thay ông Đỗ Xuân Cảnh.



Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng, ghế Chủ tịch HĐQT Kita Invest đã lần lượt đổi qua 3 người, từ ông Đỗ Xuân Cảnh sang ông Nguyễn Anh Đức và hiện là bà Lê Thu Trang.

Kita Invest được Công ty CP Tập đoàn KITA Group thành lập vào tháng 1/2019 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Khi đó, KITA Group nắm 30% vốn, bà Đặng Thị Thùy Trang sở hữu 30% và ông Nguyễn Duy Kiên góp 40%.



Chỉ ít ngày sau khi thành lập, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 1.150 tỷ đồng.



Đến tháng 4/2019, ông Nguyễn Duy Kiên, Chủ tịch KITA Group, trở thành Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Kita Invest, thay bà Đặng Thị Thùy Trang. Hai tháng sau, ông Đỗ Xuân Cảnh tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.



Sau nhiều năm duy trì quy mô vốn 1.150 tỷ đồng, đến cuối năm 2025, Kita Invest tăng mạnh vốn điều lệ lên 6.650 tỷ đồng, tương đương gần 5,8 lần mức trước đó.



Báo cáo tài chính gần nhất được Kita Invest công bố là báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025.



Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 46,3 tỷ đồng, thấp hơn mức 63,5 tỷ đồng của kỳ trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 36,8 tỷ đồng, giảm gần 14 tỷ đồng, tương đương khoảng 28%.



Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Kita Invest đạt khoảng 13.667 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.274 tỷ đồng, nhích nhẹ so với 1.255 tỷ đồng của kỳ trước.



Trong khi đó, tổng nợ phải trả giảm mạnh từ 15.464 tỷ đồng xuống còn 12.394 tỷ đồng. Dù đã giảm hơn 3.000 tỷ đồng, quy mô nợ vẫn tương đương gần 10 lần vốn chủ sở hữu.

