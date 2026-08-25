Cổ phiếu FCC của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm từ đầu năm đến nay đã tăng 700% từ 10.000 đồng/cp lên 80.000 đồng/cp, tương ứng giá trị vốn hóa thị trường gần 480 tỷ đồng. Đây là cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn UpCOM và thường không có giao dịch﻿.

Công ty không đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng﻿

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, FCC ghi nhận doanh thu thuần gần 9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 808 triệu đồng. Toàn bộ doanh thu của Công ty hiện nay là từ hoạt động cho thuê các cửa hàng và tận dụng tài sản sẵn có để làm nhà kho cho thuê.﻿

Quá trình tăng giá tới 700% của FCC﻿ nằm trong bối cảnh ngày 23/3/2026, FCC đã gửi công văn về việc hủy tư cách công ty đại chúng tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Lý do kể từ ngày 01/01/2026, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên là không đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng và thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 18/12/2025 vê việc thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng.

FCC có 7 cổ đông lớn nắm tổng cộng 89,65% vốn. Trong đó, ông Nguyễn Minh Tuấn là cổ đông lớn nhất với 1,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,36% vốn, tiếp đến là ông Nguyễn Đức Anh sở hữu 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,67%. Cổ đông tổ chức lớn nhất là CTCP Chứng khoán UP nắm 865.450 cổ phiếu, chiếm 14,43%. Ba cổ đông cá nhân khác gồm bà Phan Thị Lan Trang (thành viên BKS), ông Nguyễn Tuấn Hùng và ông Phạm Bình Thìn lần lượt sở hữu 13,33%, 13,31% và 7,10% vốn. Ông Đinh Hồng Phong, Giám đốc FCC, nắm 386.990 cổ phiếu, tương ứng 6,45% vốn.﻿

Chuyện gì đã xảy ra?﻿

﻿Mặc dù kết quả kinh doanh không nổi bật, nhưng FCC - với lợi thế của một doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa - đang nắm trong tay khu đất tại 267 Quang Trung, Hà Đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông FCC đã thông qua phương án nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư dự án tại địa chỉ này.

Mới đây, ﻿Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 về việc phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 (Đợt 1).

Trong ﻿danh mục có tên Dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung . Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.350 tỷ đồng , quy mô đất là 13.846 m2. Dự án dự kiến có 896 căn hộ chung cư với tổng diện tích sàn gần 128.000 m2 trong giai đoạn 2026 - 2030.

Vị trí của dự án nằm trên hành lang tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, gần khu vực Cầu Đơ và đường Ngô Thì Nhậm

Trước đó, tháng 2/2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định về việc cho FCC thuê 13.846 m² đất để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng tại 267 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội để làm trụ sở làm việc, điều hành sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khát.

Theo đó, Công ty được thuê phần diện tích đất 11.324 m², trong thời hạn 50 năm kể từ ngày 07/12/2004 và trả tiền thuê đất hàng năm. Phần diện tích 2.522 m², Công ty được thuê theo thời hạn hàng năm do nằm trong quy hoạch mở đường; khi Thành phố thu hồi phải bàn giao theo kế hoạch. Theo Quyết định của thành phố Hà Nội ngày 08/11/2012 về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố, diện tích đất thuê của Công ty được điều chỉnh còn 11.432 m². Phần diện tích đất 11.324 m², Công ty được thuê trong thời hạn 50 năm kể từ ngày 07/12/2004 và trả tiền thuê đất hàng năm. Phần diện tích 107,7 m², Công ty được thuê theo thời hạn hàng năm do nằm trong quy hoạch mở đường; khi Thành phố thu hồi phải bàn giao theo kế hoạch.﻿

FCC được thành lập từ năm 1971 với tên gọi là Nhà máy Liên hợp Thực phẩm, do Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tây ra quyết định vào ngày 28/10/1971. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất lương thực, bánh mì, mì sợi.

Đến năm 1992, Công ty được UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập lại với tên gọi Công ty Liên hợp Thực phẩm Hà Tây, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất bánh, mứt, kẹo, bia, nước khoáng.

Năm 2004, Công ty tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm.

Hiện nay, Công ty chủ yếu kinh doanh thương mại và cho thuê mặt bằng để kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Chương Mỹ.﻿