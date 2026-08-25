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Cứ 2 điện thoại Samsung trên thế giới có 1 chiếc được sản xuất tại Việt Nam, 7 tháng xuất khẩu 39 tỷ USD

| | Doanh nghiệp

Cứ 2 điện thoại Samsung trên thế giới có 1 chiếc được sản xuất tại Việt Nam, 7 tháng xuất khẩu 39 tỷ USD

Trong vòng nửa năm, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có 2 cuộc gặp với Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong vào ngày 4/3/2026 và 21/8/2026.

Tại buổi làm việc ngày 21/8, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu khoảng 44 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu khoảng 39 tỷ USD, duy trì mức tăng trưởng hai con số.

Các cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam hiện đảm nhận khoảng 50% tổng sản lượng điện thoại của Tập đoàn trên toàn cầu.

Khẳng định Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Samsung, ông Na Ki Hong cho biết, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một trong những doanh nghiệp FDI lớn tại Việt Nam; tích cực tìm kiếm, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất để tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Samsung đạt doanh thu kỷ lục

﻿ Samsung Electronics đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 trong báo cáo bán niên vừa gửi lên sàn KRX. Doanh thu hợp nhất đạt khoảng 305,4 nghìn tỷ won ( 205,6 tỷ USD ), tăng 98,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, riêng về lợi nhuận hoạt động (operating profit), Samsung đạt 146,7 nghìn tỷ won (98,8 tỷ USD). Trong đó, riêng mảng Giải pháp Thiết bị (Device Solutions - DS), chính là mảng bán dẫn bao gồm chip nhớ-chip hệ thống, DRAM, NAND flash, và chip xử lý ứng dụng di động (mobile AP), chiếm doanh thu 96,2 tỷ USD, tức là khoảng 97% tổng lợi nhuận hoạt động của Samsung.

Mảng Trải nghiệm Thiết bị (Device eXperience - DX) — TV, đồ gia dụng, điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC — đạt doanh thu khoảng 67,8 tỷ USD, chiếm 33% tổng doanh thu, và lợi nhuận hoạt động 1,4 tỷ USD. Samsung Display đạt doanh thu 9,5 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động 0,7 tỷ USD; đơn vị điện tử ô tô và âm thanh Harman đạt 5,7 tỷ USD và 0,4 tỷ USD.

﻿4 nhà máy lõi tại Việt Nam chiếm 17% doanh thu, 3% lợi nhuận của Samsung

Các công ty con sản xuất của Samsung tại Việt Nam đạt tổng doanh thu khoảng 35,2 tỷ USD, tăng khoảng 21%. Lợi nhuận khoảng 2,3 tỷ USD, tăng khoảng 28%, chiếm khoảng 17% doanh thu toàn Samsung.

Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT), chuyên sản xuất sản phẩm di động và viễn thông, đạt doanh thu khoảng 16,2 tỷ USD, tăng 22,4%; lợi nhuận khoảng 1,08 tỷ USD, tăng 33,4%.

Samsung Electronics Vietnam (SEV) tại Bắc Ninh, nhà máy sản xuất điện tử và điện thoại thông minh, đạt doanh thu khoảng 9,1 tỷ USD, tăng 15,4%; lợi nhuận 0,67 tỷ USD, tăng 23,1%.

Samsung Display Vietnam (SDV), nhà sản xuất tấm nền màn hình, đạt doanh thu khoảng 7,1 tỷ USD, tăng 32,7%; lợi nhuận 0,40 tỷ USD, tăng 46,8%.

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), cơ sở sản xuất điện tử tiêu dùng tại TP.HCM, đạt doanh thu khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 3,8%, và lợi nhuận 0,16 tỷ USD, giảm 8,4%. SEHC là đơn vị duy nhất có ghi nhận suy giảm về lợi nhuận.

Một pháp nhân thứ năm, Samsung Vietnam Semiconductor (SVS), được thành lập vào tháng 3/2026 tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, để sản xuất chất bán dẫn. Đơn vị này chưa ghi nhận số liệu doanh thu hay tài sản.

Báo cáo cũng cho biết SEVT đã bị Bộ Công Thương Việt Nam xử phạt 45 triệu đồng vào ngày 24/10/2025 do không công bố hoạt động tài trợ thương mại liên quan đến những người có sức ảnh hưởng (KOL). Khoản phạt đã được nộp.

Trí Đức

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