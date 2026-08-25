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Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương có động thái đáng chú ý với loạt chủ xe

| | Doanh nghiệp

THACO AUTO đảm bảo toàn bộ khách hàng sở hữu xe Jeep và Ram chính hãng tiếp tục nhận đầy đủ quyền lợi bảo hành, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn Stellantis toàn cầu và mang lại sự an tâm dài lâu.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, THACO AUTO triển khai chương trình “Jeep & Ram Privilege Care” tại 8 xưởng dịch vụ Jeep & Ram thuộc hệ thống showroom Stellantis Brand House của THACO AUTO trên toàn quốc từ ngày 19/8 đến 19/9/2026.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được Gói đặc quyền trị giá lên đến 5 triệu đồng để trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc xe: miễn phí kiểm tra kỹ thuật toàn diện bằng máy chẩn đoán chuyên dụng chính hãng, miễn phí dịch vụ đánh bóng toàn bộ thân xe, vệ sinh kính, mâm và lốp để phục hồi diện mạo xe.

Bên cạnh đó, xe được đồng bộ thông tin, bảo hành trên hệ thống quản lý toàn quốc của THACO AUTO và thương hiệu Jeep và Ram toàn cầu.

Sự chuyển giao nhà phân phối thường khiến các chủ xe lo lắng về tính liên tục của chính sách hậu mãi. THACO AUTO đảm bảo toàn bộ khách hàng sở hữu xe Jeep và Ram chính hãng tiếp tục nhận đầy đủ quyền lợi bảo hành, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn Stellantis toàn cầu và mang lại sự an tâm dài lâu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng và chăm sóc xe chính hãng, THACO AUTO đưa vào vận hành hệ thống 8 showroom Stellantis Brand House tại các vị trí kết nối quan trọng bao gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Cần Thơ.

Hệ thống showroom Stellantis Brand House được trang bị đồng bộ thiết bị chẩn đoán chuyên dụng chính hãng gồm wiTECH, Mopar Diagnostic Pod (MDP), kết hợp hệ thống cân bằng động, đo góc đặt bánh xe đạt chuẩn quốc tế và nguồn phụ tùng chính hãng sẵn có.

Lịch Thiệp

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